鄭怡靜不敵日本15歲新星張本美和！1:3吞敗 重慶冠軍賽首輪止步

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此次是鄭怡靜首度與張本美和交手，首局開局掌握美和失誤打出一波5:1攻勢，並靠著強勢攻擊10:3率先取得局點，首局以11:4拿下。
不過第二局鄭怡靜被打出一波1:7，回球多次打不上台，讓張本美和10:2取得局點，輕鬆以11:2拿下第二局。
第三局前段戰況拉鋸，但戰局在4:4平手後發生變化，張本美和連拿4分並逐漸拉開比分，10:6取得局點，鄭怡靜雖成功化解一個局點，但隨後正手拉丟，7:11讓張本美和率先聽牌。
第四局鄭怡靜在0:3後開始追分，比分緊咬張本美和，但關鍵時刻被打出幸運球，幾波來回後9:11惜敗，最終11:4、2:11、7:11、9:11止步首輪。
鄭怡靜目前世界排名第13名，重慶冠軍戰結束後她將再赴歐洲參加兩站比賽搶積分，接著回台灣備戰巴黎奧運，這也將是今年32歲的她生涯第三次登上奧運殿堂。
年僅15歲的張本美和，出生於桌球世家，父親張宇、母親張凌都是來自中國的桌球選手，2014年與哥哥張本智和一起歸化日本。這兩年展現出神速進步，今年四月登上世界排名第8，以15歲6個月18天的年紀成為史上第三年輕進入世界排名前十的球員。
張本美和與日本一姐早田希娜、名將伊藤美誠對戰都曾獲勝，今年二月釜山團體世錦賽以日本第二單打身份上陣，即將到來的巴黎奧運也確定擠下伊藤美誠，獲得日本女子單打資格。