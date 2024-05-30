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鄭怡靜不敵日本15歲新星張本美和！1:3吞敗 重慶冠軍賽首輪止步

▲鄭怡靜在重慶冠軍戰首輪遭遇日本15歲小將張本美和，1:3吞敗，無緣挺進下一輪。（資料照/記者陳云茹攝）
▲鄭怡靜在重慶冠軍戰首輪遭遇日本15歲小將張本美和，1:3吞敗，無緣挺進下一輪。（資料照/記者陳云茹攝）

記者陳云茹/綜合報導

WTT重慶冠軍賽今日展開第一天賽程，台灣「桌球一姐」鄭怡靜首輪對上日本超級新星張本美和，面對首次交手的超強小將，鄭怡靜在拿下首局後連失三局，最終1：3吞敗，未能挺進下一輪。鄭怡靜目前世界排名第13名，重慶冠軍戰結束後她將再赴歐洲參加兩站比賽搶積分，接著回台灣備戰巴黎奧運，這也將是今年32歲的她生涯第三次登上奧運殿堂。

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▲鄭怡靜與張本美和過去曾未有過交手紀錄。（資料照／陳云茹攝）
▲鄭怡靜與張本美和過去曾未有過交手紀錄。（資料照／陳云茹攝）
鄭怡靜首度出戰張本美和　首輪出局

此次是鄭怡靜首度與張本美和交手，首局開局掌握美和失誤打出一波5:1攻勢，並靠著強勢攻擊10:3率先取得局點，首局以11:4拿下。

不過第二局鄭怡靜被打出一波1:7，回球多次打不上台，讓張本美和10:2取得局點，輕鬆以11:2拿下第二局。

第三局前段戰況拉鋸，但戰局在4:4平手後發生變化，張本美和連拿4分並逐漸拉開比分，10:6取得局點，鄭怡靜雖成功化解一個局點，但隨後正手拉丟，7:11讓張本美和率先聽牌。

第四局鄭怡靜在0:3後開始追分，比分緊咬張本美和，但關鍵時刻被打出幸運球，幾波來回後9:11惜敗，最終11:4、2:11、7:11、9:11止步首輪。

▲鄭怡靜目前世界排名第13名，今年將生涯第三度參加奧運。（資料照/記者陳云茹攝）
▲鄭怡靜目前世界排名第13名，今年將生涯第三度參加奧運。（資料照/記者陳云茹攝）
鄭怡靜目前世界排名第13名，重慶冠軍戰結束後她將再赴歐洲參加兩站比賽搶積分，接著回台灣備戰巴黎奧運，這也將是今年32歲的她生涯第三次登上奧運殿堂。

年僅15歲的張本美和，出生於桌球世家，父親張宇、母親張凌都是來自中國的桌球選手，2014年與哥哥張本智和一起歸化日本。這兩年展現出神速進步，今年四月登上世界排名第8，以15歲6個月18天的年紀成為史上第三年輕進入世界排名前十的球員。

▲中國裔日本籍選手張本美和目前世界排名第8名，是史上第三年輕進入世界排名前十的選手。（圖/取自WTT）
▲中國裔日本籍選手張本美和目前世界排名第8名，是史上第三年輕進入世界排名前十的選手。（圖/取自WTT）
張本美和與日本一姐早田希娜、名將伊藤美誠對戰都曾獲勝，今年二月釜山團體世錦賽以日本第二單打身份上陣，即將到來的巴黎奧運也確定擠下伊藤美誠，獲得日本女子單打資格。

▲年僅15歲的張本美和將在今年的巴黎奧運首度登上奧運舞台。（圖/取自WTT）
▲年僅15歲的張本美和將在今年的巴黎奧運首度登上奧運舞台。（圖/取自WTT）

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