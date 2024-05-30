懶理北韓空飄氣球騷擾 尹錫悅喊「開拓宇宙」：登陸火星插太極旗
朝鮮半島局勢緊張，北韓近日向韓國空飄裝有糞便、垃圾、廢棄物的大量氣球，今（30）日又向東部海域發射彈道導彈，北韓領導人金正恩的胞妹金與正更預告，來還會對韓國進行「數十倍奉還」的報復行為。不過，韓國總統尹錫悅今日暫時拋開北韓的麻煩，替政府新成立的「宇宙航空廳」舉行開廳儀式，並誓言韓國將「開拓宇宙」，目標是於2045年在火星插上太極旗（韓國國旗）。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《韓聯社》報導，尹錫悅今日在慶尚南道泗川市，於宇宙航空廳開廳典禮上的致詞表示，韓國將推展「廣開土大王太空計畫」，於2032年登陸月球，於2045年登陸火星，勇敢挑戰未知的領域，推動韓國成為引領太空開發的國家。
廣開土大王是高句麗第19代君王，在位期間擊敗百濟，讓新羅臣屬，兵鋒遠及遼東半島與日本，領土得到迅速的擴張，被韓國人視為民族英雄，又稱「好太王」，立有好太王碑。
尹錫悅表示，目標到2027年時投入1.5兆韓元預算，並在2045年前進行規模達到100兆韓元的投資，用來培育1000家航太企業，且讓至少10家韓國企業成為航太業的佼佼者，與國民一道點燃太空時代的夢想。尹錫悅認為航太產業將成為最強大的經濟成長引擎，航太技術會是最尖端的科研成就，預估2040年航太業市場將創造3400兆韓元的產值。
尹錫悅也將5月27日指定為「宇宙航空日」，將太空探索比喻為15～17世紀的大航海時代，大航海時代衍生出第一部國際法，形塑了今日全球國際往來的標準，而太空探索時代也會決定往後世界的新標準，「我們將成為先鋒」。