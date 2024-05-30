PLG季後賽／林書豪前三節得0分！國王87:73夢想家 系列賽3:1聽牌
P.League+季後賽新北國王今（30）日在主場迎戰福爾摩沙夢想家，國王球星林書豪前三節得分掛蛋，直到第四節最後3分鐘進帳7分，靠著曼尼高（Kenny Manigault）貢獻21分，以及奧帝（Austin Daye）拿下20分，終場國王以87：73擊退夢想家，在系列賽取得3：1聽牌優勢。
記者路皓惟/新莊報導
在系列賽陷入1：2落後的夢想家，此戰進行變陣，罰球陷入低潮的麥卡洛未被登錄，而是登錄吉爾貝克、布依德與德文馬布爾，首節夢想家三分球命中率慘兮兮，團隊9投0中，而國王林書豪先發上陣，首節打了8分49秒一分未得，不過在曼尼高7分帶領下，國王18：16領先夢想家。
次節兩隊大量在外線出手，但手感十分低迷，夢想家在經歷16投0中後，終於在該節剩3分13秒時，由林俊吉砍進團隊第一顆三分球，幫助夢想家超前比分，但曼尼高連續得分要回領先，比賽呈現拉鋸戰，在剩下3秒時，李愷諺抄截，蘇士軒上籃得分，半場國王35：34依舊維持領先。
罰球機會差很大 林書豪拉尾盤得7分
第三節易籃再戰，上半場進攻沒表現的林書緯發威，飆進兩記三分球之外，還送出4次助攻，加上曼尼高能切又能傳，打得夢想家毫無招架之力，國王擴大至63：51領先。值得注意的是，前三節雙方罰球次數差很大，夢想家獲得21次機會，而國王僅僅1次。
決勝節林俊吉先是連拿7分，幫助夢想家追到個位數落後，但始終無法逆轉，而前三節得分掛蛋的林書豪，第四節得分終於開張，單節貢獻7分，包含一顆三分球，加上奧帝8分挹注，最終新北國王以14分之差拿下勝利，國王在輸掉首戰後，連贏3場率先聽牌。