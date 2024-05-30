藍貓聞到老爸臭襪子！下秒「瞪大雙眼」逃跑 獸醫平反：牠嗨翻了
動物的嗅覺比人類靈敏，而家中貓皇的嗅覺更是比人類敏感上萬倍，但是人類覺得惡臭的東西，牠們卻不一定討厭！近期在日本就有一隻貓咪，因為聞了爸爸的臭襪子，下秒「瞪大雙眼」暴衝跑走而爆紅，不過畫面經過獸醫鑑定後，卻認定「這是開心的表現」，其中原因也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
日本飼主belle_0920_belle 家中有3隻貓咪，其中4歲多的大姐「貝兒」（ベル）是隻美麗的藍貓，平時在家總是是華麗充沛，喜歡到處攀爬探險。
不過在今年4月的某一天，貝兒突然對爸爸脫下的白色臭襪子感到相當有興趣，在客廳直接不顧形象地將鼻子湊上，直接大口一吸，沒想到貝兒一聞之後，直接上演「顏藝」，眼睛瞪超大，連續聞了三次後，就像受到驚嚇一般，直接衝向房間，讓主人以為牠在逃離危險禁地。
影片曝光後，吸引超過20萬人按讚、920萬人次觀看，網友紛紛笑瘋表示「那個驚訝表情真的太經典了」、「貝兒：怎麼聞一口，醒來就是隔天了」、「爸爸的臭襪子跟廣治有得比嗎？」、「爸爸表示難過，是貓女兒自己要挑戰的」。
這段影片也吸引了日本當地媒體的報導，更有獸醫解釋，貝兒之所以出現「瞪大雙眼」的表情，並非因為臭氣受到驚嚇，反而是對上面殘留汗水所含的物質而感到興奮，「瞪大雙眼」反而比較是進入亢奮高潮的狀態，隨後的奔跑也是因為按耐不住興奮而出現的行為，人類怕爆的臭襪子，對貓咪更像是一種迷藥。