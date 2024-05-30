影／被大谷開轟後情緒崩潰！Lopez怒噴大都會是超級爛隊被開除

台新戰神遭聽牌不言棄！林秉聖向灰狼Edwards看齊：天還沒塌下來

▲臺北台新戰神後衛林秉聖，砍下全場最高24分，仍被雲豹搶下聽牌，賽後喊話，認為球隊還有機會逆轉。（圖／NOWnews資料照）
▲臺北台新戰神後衛林秉聖，砍下全場最高24分，仍被雲豹搶下聽牌，賽後喊話，認為球隊還有機會逆轉。（圖／NOWnews資料照）

記者林之越/綜合報導

台新戰神遭聽牌不言棄！T1職籃聯盟的臺北台新戰神在今（30）日以79：94慘敗給台啤永豐雲豹，目前總冠軍系列賽陷入0勝3敗的巨大劣勢。不過賽後採訪時，戰神球星「大聖」林秉聖喊話要向NBA球星Anthony Edwards看齊，只是被3:0而已，天還沒塌下來仍然認為球隊有機會逆轉。戰神總教練許皓程也對球員有信心，並提醒他們先拿到四勝才算獲勝，要持續維持該有的防守功力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林秉聖向Edwards看齊　比賽還沒結束

林秉聖在上半場表現平淡，且發生5次失誤，不過在第三節後半段爆發小宇宙，展現積極度，頻繁透過加壓防守，取得抄截並完成快攻上籃。在第四節中段也差點率隊吹起反攻號角，但無奈被雲豹恢復手感，兩方比分再度拉開，最後全場砍下25分、5籃板、4助攻、4抄截。

賽後接受採訪時，林秉聖提到NBA明尼蘇達灰狼的球星Anthony Edwards，表示：「他們也是被3:0嘛，他在記者會的時候說過，3:0算什麼，天還沒塌下來啊，比賽系列賽也還沒結束，所以我覺得，我聽了他這番話覺得，就算3:0又怎麼樣球還沒結束啊，這個系列賽誰冠軍還不一定。」

對於球隊目前的劣勢，林秉聖則認為：「雖然說可能沒有人從0:3落後逆轉整個系列賽，但是我覺得我們是有機會的，因為我們是比較人來瘋的球隊，我們每個人都是肯拼肯搶，每個人上場都有作用，所以我覺得就是，不到最後一刻不放棄吧。」

▲臺北台新戰神後衛林秉聖，本場砍下24分、5籃板、4抄截、4助攻，外帶1阻攻。（圖／T1聯盟提供）
▲臺北台新戰神後衛林秉聖，本場砍下24分、5籃板、4抄截、4助攻，外帶1阻攻。（圖／T1聯盟提供）
爆冷闖入冠軍賽　許皓程提醒球員這1點

戰神代理總教練許皓程也在賽後鼓勵球員，表示：「我們是在沒有人看好的狀態之下進入到季後賽，能夠打到現在，球員真的也很辛苦、很拼，雖然說我們現在是0:3的落後，但系列賽就是誰先拿到四勝才獲勝，我一直對我們的球員保持著信心。」

提到下半場一度有反攻的機會，許皓程也提醒球員：「我期待我們的球員能夠像今天的下半場，展現這樣子的防守能量，畢竟我們台新戰神從沒有人看好到現在，能夠走到這一步就是靠我們的防守，所以希望我們不要忘記能夠打到冠軍賽的一個武器是什麼東西。」


T1總冠軍賽／雲豹94:79血洗戰神！卡森斯狂砍20分　系列賽3:0聽牌

T1總冠軍賽／超級菜鳥誕生！高錦瑋單節轟14分　稱讚卡森斯是領袖

T1總冠軍賽／卡森斯、高錦瑋單場皆狂轟27分　雲豹112：107勝戰神

T1總冠軍賽／地貼超滑！曹薰襄怒轟：太誇張了　卡森斯認場地不佳

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代