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PLG季後賽／林書豪7處濺血！稱「一直被針對」　表現差自嘲要加練

▲新北國王林書豪在季後賽全身7處濺血，直呼一直被對手針對。（圖／新北國王提供）
▲新北國王林書豪在季後賽全身7處濺血，直呼一直被對手針對。（圖／新北國王提供）

記者路皓惟/綜合報導

P.League+季後賽新北國王今（30）日在主場以87：73擊敗福爾摩沙夢想家，在系列賽取得3：1聽牌優勢，不過整場雙方罰球比例是懸殊的29：7，這讓國王主帥萊恩相當憤怒，而頭號球星林書豪前三節得分掛蛋，直到第四節才進帳7分，林書豪提到自己在整個系列賽不斷遭針對，全身有多達7處部位濺血，也自嘲自己賽後要去加練。

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罰球比例超懸殊　國王教頭怒了

在賽後記者會上，國王主帥萊恩對於罰球機會差距感到憤怒：「這場是很好的主場勝利，球員打得很拚，也表現很好，但我根本不記得有哪一場球賽的上半場罰球機會是17：0，整場罰球比例是29：7，這讓我感到很生氣，我們還有很多事情要做，大家表現很不錯，我們要繼續努力。」

林書豪前三節掛蛋　感謝隊友拯救

國王球星林書豪前三節得分掛蛋，直到決勝節最後3分鐘拉尾盤，投進一顆三分球，加上4罰俱中，全場進帳7分，林書豪表示：「我不確定我怎麼會出現在記者會，今天就是全隊救了我，當然曼尼高、奧帝、楊敬敏、李愷諺等主力球員輪流站出來，我真的是很感動，真的幫了我很多。」

今天林書豪在比賽中又被打到嘴角流血，談到自己在系列賽不斷濺血的狀況，林書豪說：「嘴巴流血又是被對方打到，這個系列賽已經有7個不同部位被打到流血，包括撞到、咬到等等，系列賽我就是一直被針對，就是這樣。

林書緯回神砍13分　賽後加練見效

此戰林書緯表現回神，出賽35分鐘貢獻13分，三分球5投3中，送出8次助攻。談到今晚的表現，林書緯說：「我有很棒的隊友，他們一直鼓勵我，第一場跟第二場打得很不像我自己，我打得很猶豫，但隊友不斷鼓勵著我，教練、隊友也都叫我出手，我要把這些功勞歸功於隊友。

林書豪也提到弟弟的表現：「我覺得他就是要繼續攻、繼續打，比方說今天我照自己的打法，只是命中率太差，但前兩場他打法改變了，我覺得他自己有去調整過來，調整到過往的正常打法。」

前幾場狀況不佳，林書緯都會在賽後特別加練，他說：「自己狀況不好，就是多練，想辦法調整狀態，找回感覺，找回自信。」林書豪也自嘲，「那我等一下也要去加練。」

▲新北國王林書緯找回狀態，此戰出賽35分鐘拿下13分，三分球5投3中，送出8次助攻。（圖／新北國王提供）
▲新北國王林書緯找回狀態，此戰出賽35分鐘拿下13分，三分球5投3中，送出8次助攻。（圖／新北國王提供）

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