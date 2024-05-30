PLG季後賽／林書豪7處濺血！稱「一直被針對」　表現差自嘲要加練

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在賽後記者會上，國王主帥萊恩對於罰球機會差距感到憤怒：「這場是很好的主場勝利，球員打得很拚，也表現很好，但我根本不記得有哪一場球賽的上半場罰球機會是17：0，整場罰球比例是29：7，這讓我感到很生氣，我們還有很多事情要做，大家表現很不錯，我們要繼續努力。」
林書豪前三節掛蛋 感謝隊友拯救
國王球星林書豪前三節得分掛蛋，直到決勝節最後3分鐘拉尾盤，投進一顆三分球，加上4罰俱中，全場進帳7分，林書豪表示：「我不確定我怎麼會出現在記者會，今天就是全隊救了我，當然曼尼高、奧帝、楊敬敏、李愷諺等主力球員輪流站出來，我真的是很感動，真的幫了我很多。」
今天林書豪在比賽中又被打到嘴角流血，談到自己在系列賽不斷濺血的狀況，林書豪說：「嘴巴流血又是被對方打到，這個系列賽已經有7個不同部位被打到流血，包括撞到、咬到等等，系列賽我就是一直被針對，就是這樣。」
林書緯回神砍13分 賽後加練見效
此戰林書緯表現回神，出賽35分鐘貢獻13分，三分球5投3中，送出8次助攻。談到今晚的表現，林書緯說：「我有很棒的隊友，他們一直鼓勵我，第一場跟第二場打得很不像我自己，我打得很猶豫，但隊友不斷鼓勵著我，教練、隊友也都叫我出手，我要把這些功勞歸功於隊友。」
林書豪也提到弟弟的表現：「我覺得他就是要繼續攻、繼續打，比方說今天我照自己的打法，只是命中率太差，但前兩場他打法改變了，我覺得他自己有去調整過來，調整到過往的正常打法。」
前幾場狀況不佳，林書緯都會在賽後特別加練，他說：「自己狀況不好，就是多練，想辦法調整狀態，找回感覺，找回自信。」林書豪也自嘲，「那我等一下也要去加練。」