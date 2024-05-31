超狂！不到3小募260萬 海外青鳥公媽租時代廣場看板「上架台灣」
歷經四天四夜馬拉松表決大戰，國會改革法案於日前三讀通過，在表決期間，民眾發起「青鳥行動」包圍立法院抗議，而在「青鳥行動」暫告一段落後，「青鳥行動之國外公媽」昨（30）日也集眾人之力，在不到3小時間內，募資到新台幣約260萬租下紐約時代廣場，預計在6月4日（美國時間）「上架台灣」，讓世界看見台灣對於民主的堅定與韌性。
記者陳佩君／台北報導
立法院28日三讀通過《立法院職權行使法修正案》及刑法增訂《藐視國會罪》等法案，而在表決期間，引爆萬名民眾上街抗議，其中，提供物資及年輕人交通費、住宿費的「課金阿公阿媽」備受矚目，如今，在「青鳥行動」活動告一段落後，「國外阿公阿媽」近日也發起最新募資行動。
募資平台上提到，美國紐約時報廣場(Times Square)的募資是此次海外青鳥公媽的首發行動，展現海內外台灣人，以及同為關心民主的朋友一起團結守護台灣民主的決心，更希望能拋磚引玉，喚起更多愛台灣、願意為台灣付出的朋友們在各地響應。
募資平台指出，接棒台灣的世界第一站，選定世界的十字路口美國紐約時報廣場作為起點，預計於美國東岸時間6月4日起 （台灣時間6月5日），全天每5分鐘播放一次30秒的影片，傳達台灣民主的價值與堅信不移的信念。
募資行動30日開始，沒想到只花2小時50分、近1100人贊助，就達到募資目標260萬，效率相當驚人；由於專案已達標，也關閉收款，不過，「青鳥行動之國外公媽」預計在英國、日本、法國等地洽談廣告，讓更多人看見台灣。