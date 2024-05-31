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獨臂籃球員Kevin Atlas跨海來台響應　預計逾4萬人參加世壯運

▲新北市龔雅雯副秘書長(右)參加「Friendly Hoops 友善籃框」公益計畫友誼賽，支持運動平權。（圖／新北市政府提供）
▲新北市龔雅雯副秘書長(右)參加「Friendly Hoops 友善籃框」公益計畫友誼賽，支持運動平權。（圖／新北市政府提供）

記者廖聿偉/綜合報導

Friendly Hoops友善籃框國際友誼籃球賽，支持運動平權理念，計畫倡議各籃球場施行無障礙概念，每6個籃框，1個籃框為「友善籃框」，禮讓身障及弱勢族群優先使用，邀請社會大眾共同響應。

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新北市政府副秘書長龔雅雯表示，運動平權是人權中重要的一環，國內目前有超過120萬名身心障礙人士，隨著運動平權的觀念興起，讓更多身心障礙朋友藉由運動維持健康，一直以來都是我們努力的方向。

打造友善運動環境更是首要任務，新北市在樹林體育園區打造北臺灣首座無障礙共融運動園區，設置全臺首座身障專屬的健身房，更在樹林鹿角溪河濱公園建置全臺灣首座無障礙棒球場，將來要在八里水上運動中心打造水上共融體育園區；從110年開始，新北市每年開辦超過150小時的免費身障專屬運動課程，包含水上獨木舟、手搖車；同時媒合「巡迴運動指導」進入社區及庇護工場，以有趣課程，誘發身障朋友運動興趣，透過軟、硬體的相輔相成，提升各族群運動參與人口

獨臂籃球員Kevin Atlas跨海支持

龔副秘書長強調，非常開心有機會參加這場別具意義的活動，同時感謝美國國家大學體育協會獨臂籃球員Kevin Atlas跨海用實際行動支持「Friendly Hoops友善籃框」計畫，來臺期間除與大專院校進行交流賽，更以演講方式，跟社會大眾分享自身努力的勵志故事，透過這樣的渲染，一定能夠鼓舞臺灣年輕人勇敢追夢，同時成為幫助別人達成夢想的助力。

明年5月，臺灣將迎來超過4萬人參加的世界壯年運動會，這次雙北世壯運共有35個運動種類，其中9種運動種類設置帕拉項目，更是首創女子棒球，真正做到「運動無界、人生無限」的賽會精神。

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