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TPGA高球錦標賽／林張恆鐵桿神準！首回合抓五鳥一柏忌、領先群雄

▲第一回合林張恆68桿(-4)暫列第一。(圖／LPGA提供)
▲第一回合林張恆68桿(-4)暫列第一。(圖／LPGA提供)

記者廖聿偉/綜合報導

總獎金新台幣700萬元的「2024三花TPGA錦標賽」在臺灣高爾夫俱樂部開打，首回合林張恆打出低於標準桿四桿的68桿，張緯綸與泰國選手查普柴．尼拉特（Chapchai Nirat）及年輕選手張宇誠，同以69桿暫並居第二。正式比賽兩回合結束後取成績優者前60位選手晉級後兩回合決賽。

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另有9位中外球員都打出70桿，暫並列第五位，包括2020年冠軍葉昱辰及2005年冠軍宋孟璋丶台灣選手何勁宏丶李士鴻丶林義淵及兩位泰國選手丶兩位日本選手。

林張恆首回合五鳥一柏忌，包括兩個五桿長洞第7洞兩上兩推及第15洞的第三桿八鐵上果嶺，距洞6呎一推抓鳥，第5洞是一記約34呎的長推桿抓鳥，唯一柏忌是在第11洞開球偏右後，鐵桿與切桿都出現失誤吞下。

他表示，最近開球都不太穩定，所幸鐵桿發揮得還不錯，有12個洞成功上果嶺，加上切桿與推桿幾乎沒有失誤，救平好幾個洞，也靠切推賺小鳥。他只有六個洞成功打上球道，但十八洞27推，表現很好。

林張恆五鳥一柏忌暫居領先

打69桿的張緯綸是五鳥二柏忌，他是開球與推桿佳，靠短桿與推桿救平不少洞，十八洞27推，第15洞三推，有三洞小鳥推都是6呎，最遠是12呎。

去年才轉職業的張宇誠首回合也是抓五鳥二柏忌，包括三個五桿長洞，他表示，拜推桿準確之賜，尤其是前九洞（第10-18洞）靠推桿救了兩三個洞的帕（平標準桿）以後，帶給自己很大信心，前九洞小鳥及柏忌各一，打出36桿，後九洞在第5-8洞連抓四鳥，尤其是第8洞是近40呎的長推距洞最遠，最後一洞第9洞吞下柏忌，33桿；全場29推。

這項四回合72洞比賽，有8國144位中外職業好手參與盛會，爭奪冠軍獎金台幣150萬元及冠軍獎杯。

今年這場台巡大賽中，國內長春丶中丶青三代好手濟濟一堂，共計112位台灣選手，另有32位外國選手，包括來自加拿大丶日本丶韓國丶義大利丶緬甸丶泰國及美國等好手。

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