TPGA高球錦標賽／林張恆鐵桿神準！首回合抓五鳥一柏忌、領先群雄

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林張恆首回合五鳥一柏忌，包括兩個五桿長洞第7洞兩上兩推及第15洞的第三桿八鐵上果嶺，距洞6呎一推抓鳥，第5洞是一記約34呎的長推桿抓鳥，唯一柏忌是在第11洞開球偏右後，鐵桿與切桿都出現失誤吞下。
他表示，最近開球都不太穩定，所幸鐵桿發揮得還不錯，有12個洞成功上果嶺，加上切桿與推桿幾乎沒有失誤，救平好幾個洞，也靠切推賺小鳥。他只有六個洞成功打上球道，但十八洞27推，表現很好。
林張恆五鳥一柏忌暫居領先
打69桿的張緯綸是五鳥二柏忌，他是開球與推桿佳，靠短桿與推桿救平不少洞，十八洞27推，第15洞三推，有三洞小鳥推都是6呎，最遠是12呎。
去年才轉職業的張宇誠首回合也是抓五鳥二柏忌，包括三個五桿長洞，他表示，拜推桿準確之賜，尤其是前九洞（第10-18洞）靠推桿救了兩三個洞的帕（平標準桿）以後，帶給自己很大信心，前九洞小鳥及柏忌各一，打出36桿，後九洞在第5-8洞連抓四鳥，尤其是第8洞是近40呎的長推距洞最遠，最後一洞第9洞吞下柏忌，33桿；全場29推。
這項四回合72洞比賽，有8國144位中外職業好手參與盛會，爭奪冠軍獎金台幣150萬元及冠軍獎杯。
今年這場台巡大賽中，國內長春丶中丶青三代好手濟濟一堂，共計112位台灣選手，另有32位外國選手，包括來自加拿大丶日本丶韓國丶義大利丶緬甸丶泰國及美國等好手。