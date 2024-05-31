張學友台灣演唱會就在今天！盤點歌神6大「演藝生涯超狂紀錄」

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張學友生涯至今累積推出41張國、粵語專輯，1993年推出的《吻別》更是打破華語多個地區的銷售紀錄，在3年內也銷售逾400萬張。更驚人的，是張學友在1995年一口氣推出4張專輯，包含《擁友》及《過敏世界》等專輯，全球累積銷售逾500萬，在全球排名第2名，超過「流行女皇」瑪丹娜（Madonna），僅次於「流行樂之王」麥可傑克森（Michael Jackson）。
2.美國欽點亞洲第一 首位登上《告示牌》票房冠軍華語歌手
張學友於1994年時，便獲得《告示牌》（Billboard Music Awards）封為「亞洲最流行歌手」。2018年，張學友在《1/2世紀演唱會》世界巡迴演唱會的澳洲站，以總票房232萬美元（約7510萬元台幣）的成績，斬獲《告示牌》當周全球演唱會票房排行榜冠軍，力壓一眾歐美天團、歌手，如皇后樂隊、Jay-Z、PINK等人，更是該排行榜上，首位奪得冠軍的華語歌手。
3.演唱會場次不停歇 獲金氏世界紀錄認證
張學友在2010年至2011年間舉辦的《1/2世紀演唱會》世界巡迴演唱會，共舉辦146場，累積觀眾多達2,048,553人次，獲得金氏世界紀錄認證，成功締造12個月內世界巡演現場觀眾人數最高的成績。同年，張學友以收入超過1.7億元，被《福布斯中國》評為年度最高收入的名人。
4.音樂劇連演42場 《雪狼湖》成香港紀錄
1997年，張學友參與音樂劇《雪狼湖》的策劃、導演及主演，由於是原創音樂劇，加上在香港連續上演42場，在香港及華語地區造成一股不小的轟動，至今仍為香港紀錄。為了《雪狼湖》的演出，張學友甚至特地前往美國紐約，學習音樂劇、舞蹈及試音。
5.獲選香港十大傑出青年 再獲世界十大傑出青年
張學友因為他的成就，在1998年時被選為香港十大傑出青年，隔年又被選為世界十大傑出青年，是香港首位獲此殊榮的男歌手。不僅如此，張學友也因為極其良好的名聲與威望，成為香港迪士尼樂園的高級名譽大使，2008年更被北京奧運會選為香港的火炬手之一。
6.233場世界巡演 竟逮補逾80名通緝犯
張學友在2016年至2019年間舉辦《A CLASSIC TOUR學友‧經典》世界巡迴演唱會，在全球唱了233場，觀眾總人數也高達450萬人次，再度成功刷新自己的紀錄。然而，張學友在中國舉辦巡迴演唱會期間，竟吸引不少通緝犯寧可冒著被抓的風險，也要到現場一睹天王風采。最終，中國警方在他的演唱會期間，總共逮捕超過80名逃犯，為他贏得了「逃犯剋星」的稱號。
事實上，張學友的人生其實並非一帆風順，他不僅曾遭遇家庭遽變，也曾因公開認愛妻子羅美薇，導致面臨事業低潮，更曾有酗酒問題，甚至一度唱到在舞台上失聲。但張學友仍舊憑藉著非凡的毅力與超強事業心，重新振作努力直到逆風翻盤。綜觀張學友的演藝人生，他在音樂上的成就無庸置疑，在影視方面也出演超過70部電影，甚至順手拿了個金馬獎及香港金像獎。就連出演舞台劇，還特地飛到國外放下身段重新學習新知，造就香港的音樂劇紀錄。
張學友無疑是個具有高度自律且又高產的歌手、藝人、演員，在被封為香港四大天王後，他仍舊十分珍惜自己的羽毛，不僅與妻子羅美薇相伴28年從沒傳出任何緋聞，在演藝圈也為人海派，且熱心救助弱勢，值得一提的是，年過花甲的張學友至今仍沒有小腹，張學友曾表示，只要能唱、能跳，他會一路跳到6、70歲的。
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