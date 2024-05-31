歷經12小時馬拉松審議！川普封口費案 陪審團裁定34項罪名全成立
美國前總統川普（Donald Trump）的封口費案，紐約法院的12人陪審團，當地時間30日達成裁決，最終裁定他34項罪名成立，令他成為首位被判刑事罪成的美國前總統，最高恐需服刑4年。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《CNN》等外媒報導，川普被控在2016年總統大選前夕，涉嫌偽造商業文件，企圖隱瞞向成人片女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）提供封口費一事。當地時間週四，陪審團經過近12小時的馬拉松審議後，認定川普確實犯下全部34項罪名，包含將封口費列為選舉開支報銷、做假帳、商業詐欺等。
對此，川普再度指控，針對他的封口費審判，是一場「恥辱且被操縱的審判」，強調自己沒有做錯任何事，並稱真正的裁決「將在11月5日由人民做出」。
消息傳出後，擁有社群平台「Truth Social」的川普媒體科技集團 ( DJT )，股價也一度在週四下跌9%。
川普的共和黨盟友、眾議院議長強森（Mike Johnson）也附和川普說法，質疑美國的司法系統被「武器化」，這次的審判是一場「純粹的政治活動」，而非法律活動，揚言川普會針對這個「荒謬的判決」上訴，並相信對方可以勝出。
據了解，川普的量刑聽證會將於7月11日舉行，屆時川普需要出庭聽判。消息人士透露，川普恐怕會在共和黨全國代表大會召開前幾天、也就是他正式成為該黨總統候選人前被判刑，他的團隊對於審判時間感到擔憂，希望能在大會結束後再做宣判。