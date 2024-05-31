宥勝遭判刑！多次騷擾被害女要求串證脫罪 法官斥：無悔悟之心
藝人宥勝因涉嫌強吻女員工，遭檢方依強制猥褻罪起訴，本月24日，台北地院一審判決出爐，判宥勝有期徒刑8月。而根據判決書指出，宥勝於案件審理期間，曾多次騷擾被害人，並要求對方串證幫他脫罪，法官因此痛批宥勝「絲毫無悔悟之心」。
記者林盈君／綜合報導
據了解，今年2月間，宥勝於開庭前、透過共同友人的LINE聯繫被害人，表示感到非常愧疚自責，並強調自己違反律師的意思，寫下了道歉文，之後宥勝又指出，希望可以與被害人進行視訊對話。隔月，宥勝再透過友人LINE致歉，表示自己請教律師「如何盡快結束不再打擾女方」，並建議「朝這個方向與法官溝通，彼此的回答就不會違反我們曾經說過的話，也不會再有空間被有心人亂做文章，導致官司可能必須延長」。
最後宥勝坦承「這樣的協調會讓妳感覺我想脫罪，或希望獲判無罪，這是事實，我並不會否認」，提及如果被判刑或留下犯罪紀錄，對自己與家人的打擊會很大。宥勝並提到，3月26日開庭前，可以向法院提供一份和解書，表示「有助於開庭氣氛與加速審判」。而案經審理，因宥勝騷擾、要求串證等行為，再次對被害人造成心理壓力及傷害，法官認定他無悔悟之心，判處有期徒刑8月。
※【NOWnews 今日新聞
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