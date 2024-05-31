影／被大谷開轟後情緒崩潰！Lopez怒噴大都會是超級爛隊被開除

馬刺隊友曝Wembanyama行程！晚上9點「關手機」　斷言將成NBA門面

▲法國男籃在今（17）日公布巴黎奧運12人名單，名單12名球員只有3位球員不在NBA打球，其中今年拿下NBA新人王的Victor Wembanyama（文班亞馬）和拿下NBA年度最佳防守球員的Rudy Gobert（戈貝爾）都入選本次法國男籃名單。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國男籃在今（17）日公布巴黎奧運12人名單，名單12名球員只有3位球員不在NBA打球，其中今年拿下NBA新人王的Victor Wembanyama（文班亞馬）和拿下NBA年度最佳防守球員的Rudy Gobert（戈貝爾）都入選本次法國男籃名單。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘／綜合報導

效力聖安東尼奧馬刺的「斑馬」Victor Wembanyama，在本賽季拿下NBA新人王，他在新秀賽季出賽71場比賽，場均貢獻21.4分10.6籃板3.9助攻3.6阻攻及1.2抄截的成績。馬刺隊友Cedi Osman近期爆料Wembanyama日常的刻苦訓練，後者透露Wembanyama一大早就會開始訓練，晚上9點就會把手機關機，避免被打擾，並直言Wembanyama未來一定會成為NBA的門面

我是廣告 請繼續往下閱讀
提早到球場　結束再加練

Osman在訪問中說到，他在和Wembanyama交談時，對方總是很認真的傾聽，然後提出意見，也會很早就會開始訓練，在球隊練習之前，他就會先去健身房做一些簡單的重訓，然後在球隊訓練後，他會再回去健身房繼續訓練，在晚上9點Wembanyama就會關掉手機，專心讓身體休息。

在訪問中Osman也表示Wembanyama未來一定是NBA的門面，「LeBron James做得到的，Wembanyama也做得到，但Wembanyama的程度比LeBron James還要高，他的性格和努力的決心也讓人印象深刻。能和他一起打球我感到很幸運。」

另一名備受期待的法國新秀Alex Sarr也即將投入今年NBA選秀，Paul George也在自己的Podcast邀請Alex Sarr當來賓，Alex Sarr在節目中也表示Wembanyama是他的榜樣，他也想在NBA發揮出跟他樣的影響力並對法國男籃的未來感到興奮。

▲聖安東尼奧馬刺隊新星Victor Wembanyama成為史上第一位入選最佳防守陣容第一隊的新秀。（圖／美聯社／達志影像）
▲聖安東尼奧馬刺隊新星Victor Wembanyama成為史上第一位入選最佳防守陣容第一隊的新秀。（圖／美聯社／達志影像）

Wembanyama新秀入選防守第一隊！史上第一人　超越前輩Tim Duncan

年度新秀第一隊公布！Wembanyama入選　有望挑戰Duncan當年偉業

法國男籃公布巴黎奧運12人名單！馬刺「新人王」Wembanyama領軍

老鷹中「狀元」Trae Young還會留？美媒：Wembanyama對聯手感興趣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代