馬刺隊友曝Wembanyama行程！晚上9點「關手機」 斷言將成NBA門面
效力聖安東尼奧馬刺的「斑馬」Victor Wembanyama，在本賽季拿下NBA新人王，他在新秀賽季出賽71場比賽，場均貢獻21.4分10.6籃板3.9助攻3.6阻攻及1.2抄截的成績。馬刺隊友Cedi Osman近期爆料Wembanyama日常的刻苦訓練，後者透露Wembanyama一大早就會開始訓練，晚上9點就會把手機關機，避免被打擾，並直言Wembanyama未來一定會成為NBA的門面。
記者吳政紘／綜合報導
提早到球場 結束再加練
Osman在訪問中說到，他在和Wembanyama交談時，對方總是很認真的傾聽，然後提出意見，也會很早就會開始訓練，在球隊練習之前，他就會先去健身房做一些簡單的重訓，然後在球隊訓練後，他會再回去健身房繼續訓練，在晚上9點Wembanyama就會關掉手機，專心讓身體休息。
在訪問中Osman也表示Wembanyama未來一定是NBA的門面，「LeBron James做得到的，Wembanyama也做得到，但Wembanyama的程度比LeBron James還要高，他的性格和努力的決心也讓人印象深刻。能和他一起打球我感到很幸運。」
另一名備受期待的法國新秀Alex Sarr也即將投入今年NBA選秀，Paul George也在自己的Podcast邀請Alex Sarr當來賓，Alex Sarr在節目中也表示Wembanyama是他的榜樣，他也想在NBA發揮出跟他樣的影響力並對法國男籃的未來感到興奮。