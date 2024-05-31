鴻海股東會登場！黃仁勳AI伺服器簽名人氣旺 特展電動車也吸睛
鴻海今（31）日舉行股東會，由董事長劉揚偉親自主持。由於這次適逢集團50周年，因此現場也規劃股東會特展，展出最新的GB200 AI伺服器、低軌衛星實體模型、50週年時光走廊、電動車靜態秀、數位健康產品體驗、智慧城市運用互動、數位化3D風扇組等展品。其中，AI伺服器專區人氣最旺，展出有輝達執行長黃仁勳的簽名。
記者許家禎／台北報導
鴻海股東會今日登場，過去鴻海股東會猶如小型嘉年華，2016年時任董事長的郭台銘甚至變身型男大主廚，以夏普無水鍋現場示範煮菜，用的還是自家鴻海永齡農場的有機蔬果。同時會場周邊也成為鴻海技術產品Showroom，讓股東們好好體驗鴻海相關產品與技術。
2019年鴻海股東會正值45周年，現場也布置回顧集團史暨創新科技展，特別設置了「郭董辦公室」，讓小股東們也可以體驗董事長級的工作氣氛。至於股東優惠也沒少，過去曾大方送股東38000元的電商購物金，只要在指定時間內購買夏普商品就享7折優惠。
而今年鴻海股東福利網於股東會9點正式上線，屆時股東可以上股東福利網領取優惠及了解優惠內容，使用權益期間自2024年5月31日至2025年5月31日。
由於今年為鴻海50周年，因此總部一樓也規劃股東會特展，展出最新的GB200 AI伺服器、低軌衛星實體模型、50週年時光走廊、電動車靜態秀、數位健康產品體驗、智慧城市運用互動、數位化3D風扇組等展品。其中，AI伺服器專區人氣最旺，展出有輝達執行長黃仁勳的簽名，該簽名是黃仁勳赴GTC大會展場，在最新一代AI伺服器上簽名。