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權值股領銜走高！台積電衝至845元　台股甩疲態、開盤上漲152點

▲台北股市今（31）日開盤止跌反彈，上漲53.4點、來到21417.78點，隨後在權值股帶頭下，漲點擴大到152.33點。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（31）日開盤止跌反彈，上漲53.4點、來到21417.78點，隨後在權值股帶頭下，漲點擴大到152.33點。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

美國股市昨（30）日全數收黑，不過台北股市今（31）日開盤止跌反彈，上漲53.4點、來到21417.78點，隨後在權值股帶頭下，漲點擴大到152.33點、來到21516.81點，預估成交量為4200億元。此外，台股今日收週線。

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大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數上漲0.54點、來到258.46點，隨後漲點擴大，上漲2.05點、來到259.97點，預估成交量為1300億元。

權值股也同步走高，台積電開盤上漲2元、來到840元，隨後漲幅擴大到7元、來到845元；鴻海上漲1.5元、來到178元；聯發科上漲20元、來到1310元。

美國股市昨日再度走跌，雖然美國公布第一季GDP年增率下修至1.3%，低於市場預期與前值的1.6%，反映消費者對商品支出走軟，第一季個人消費支出（PCE）物價指數也被下修，經濟成長與通膨增速雙雙放緩，也讓聯準會在今年有降息空間，因此讓美債殖利率呈現下跌。不過新一批財報出爐，導致各股劇烈震盪，美股四大指數全數收黑，道瓊指數下跌330.06點或0.86%，收38111.48點；那斯達克指數下跌183.5點或1.08%，收16737.08點；標普500指數下跌31.47點或0.6%，收5235.48點；費半指數下跌46.07點或0.88%，收5173.26點。

科技五大天王表現多疲軟，Meta下跌1.54%，蘋果上漲0.53%，Alphabet下跌2.15%，微軟下跌3.38%，亞馬遜下跌1.48%。半導體股多數收黑，輝達下跌3.77%，AMD上漲0.97%，美光下跌4.02%，博通下跌1.91%，高通下跌1.26%，應用材料下跌1.15%，德儀上漲0.40%。

台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌0.89%，日月光ADR上漲0.09%，聯電ADR上漲1.05%，中華電信ADR上漲1.17%。

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