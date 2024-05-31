快訊／中國又出手！台灣「 134項產品」 中止適用ECFA關稅減讓
中國財政部宣布，自2024年6月15日起，對原產於台灣的潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用ECFA《海峽兩岸經濟合作框架協議》協定稅率，按現行有關規定執行。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
中國財政部31日發布消息，指台灣單方面對大陸產品出口，採取歧視性的禁止、限制等措施，違反了《海峽兩岸經濟合作框架協議》規定，即使中國國務院關稅稅則委員會去年年底發布稅委會公告2023年第9號，中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》部分產品關稅減讓，但台灣仍未採取任何有效措施，取消對大陸的貿易限制。
因此，根據《海峽兩岸經濟合作框架協議》，中國國務院關稅稅則委員會按規定和程序，決定進一步中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》部分產品關稅減讓。自6月15日起，對原產於台灣地區的附件所列潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》協定稅率，依現行相關規定執行。
對此，中國國台辦發言人陳斌華31日上午指出，國台辦支持相關主管部門，採取進一步中止ECFA部分產品關稅減讓施，強調ECFA是兩岸雙方在「九二共識」的共同政治基礎上簽署，賴清德當局頑固堅持台獨，是造成有關部門不得不進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的「根本原因」，搞台獨就沒有和平也沒有發展。
中國商務部發言人也在針對此事回應記者答問時，表示「有關責任完全在民進黨當局」。