基隆男賴帳100元按摩費！廁所脫衣逼女店員「處理」、挨告下場曝
今年1月間，基隆一名男子身無分文，卻跑到某美體店消費，結束之後拒付100元按摩費，還佯裝要上廁所，之後於廁所內脫光衣物，並要求女店員「幫忙處理」，遭店家一狀告上法院。案經基隆地院審理，依詐欺得利罪、公然猥褻罪，分別判處拘役20日、30日，合併應執行拘役40日，得易科罰金4萬元。
記者林盈君／綜合報導
據判決書指出，該男子過去有過公共危險罪前科，今年1月間，男子明知自己身無分文，仍跑到美體店消費，要求美容師提供10分鐘肩頸按摩服務。之後男子佯裝上廁所，趁機將衣物脫光，並要求美容師或其他在場店員，進入廁所「幫忙處理」，被拒絕後又全身赤裸在店內遊晃，店家隨即報警處理。
基隆地院審理，認為男子自知無消費能力，卻仍前往美體店詐得按摩服務，還在店內做出公然為猥褻行為，考量男子坦承犯行，且家中經濟狀況不佳，因此依詐欺得利罪、公然猥褻罪分別判處拘役20日、30日，合併應執行拘役40日，得易科罰金4萬元，全案可上訴。
※【NOWnews 今日新聞
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