斥資544億元！中資柬埔寨運河惹議 越南擔憂中國有軍事用途
柬埔寨將於8月啓動一項耗資17億美元（約新台幣544億元）的運河工程，由於資金來源為中國，引發鄰國擔憂。柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）昨（30）日指出，這條運河被命名為德崇扶南運河（Funan Techo Canal），會在夏季動工。鄰國越南則質疑中國軍艦可能利用該運河，並減少柬埔寨對越南港口的依賴，不排除將運河作為軍事用途。
國際中心賴正琳／綜合報導
《美國之音》報導，德崇扶南運河落成後將成為白馬省海港至幹拉省錫安縣金邊自治港之間全長180公里（110英里）的內陸運河，橫跨白馬、貢不、茶膠和幹拉省四個省份，覆蓋人口達160萬。
新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）區域戰略與政治研究項目資深副研究員何皇合（Ha Hoang Hop）分析，「在最壞的情況下，柬埔寨這條運河不僅用於民生目的，且將適用於國防軍事目的。萬一未來柬埔寨境內出現軍事動作，越南將以警告和威懾回應。」
針對鄰國的質疑，洪馬內強調這條運河只會為柬埔寨人民服務，然而這條運河同樣是中國政府「一帶一路」倡議的一部分，未來落成後很有可能會被中國政府所利用。