颱風「馬力斯」最快今生成！最新路徑往北走 週日對台影響最劇烈
今年第2號颱風「馬力斯」最快於今（31）日生成，先受到太平洋高壓西側導引向北前進，從路徑看來會是個「短命颱」，不過外圍環流會在週日（2日）對台灣帶來猛烈雨勢，提醒民眾週末兩天有「中小尺度對流系統」發展的機率，應慎防「劇烈天氣」。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」表示，最新（31日2時）中央氣象署「路徑潛勢預測圖」(左圖)顯示，南海的「熱帶低壓」今日將發展為第2號颱風「馬力斯」，其行徑與最新（30日20時）歐洲模式系集模擬類似，先受到太平洋高壓西側導引向北前進，再受西風帶導引轉向偏東。
但馬力斯恐為「短命颱」，明（2）日登陸廣東後減弱為「熱帶低壓」，且將併入鋒面系統，成為鋒面帶上的氣旋。
今（31）日鋒面還很遠，天氣與昨日類似，各地大致多雲時晴，仍偏熱；但大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，有較大雨勢，應注意！因南方水氣北移，南台灣不定時偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。各地區氣溫：北部攝氏23至34度，中部攝氏24至35度，南部攝氏24至35度，東部攝氏22至33度。
明（1）日鋒面接近、配合南海水氣，各地轉變為有局部陣雨或雷雨的天氣，週（2）日鋒面挾「馬力斯」殘餘環流通過，各地局部陣雨或雷雨持續，週末兩天有「中小尺度對流系統」發展的機率，應慎防「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨）致災。週日氣溫明顯下降、天氣轉涼。
下週一白天起至週四（3至6日）鋒面南移至巴士海峽、呂宋島一帶徘徊，台灣轉晴朗穩定，僅中南部山區午後偶有局部短暫陣雨的機率；下週一清晨很涼、白天起氣溫將逐日漸升。