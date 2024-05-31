王義川引爆手機監控疑雲　卓榮泰：偵查中盡速釐清真相

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針對有粉絲專頁爆料，指民進黨早在2020年就陸續掌握各類民眾的資料庫一事，卓榮泰回應，2020年他還在黨中央，那時並沒有這樣狀況，也沒有這樣發展，這應是過去誤傳。
卓榮泰表示，三大電信公司已對他們沒有做任何接觸、對外發表過聲明，希望他們能更加嚴謹管理，內部外部的各種行為，但他們的聲明，值得肯定。
卓榮泰說，若有透過其他的合法商業行為，任何合法行為也必須自我管理，保障合法、保障個資、保障人權，「本案已經在偵查中，希望盡速釐清真相告訴社會大眾」。
另外，行政院發言人陳世凱昨表示，有關旅行社赴中事宜，交通部原先宣布執行到5月31日為止，但考慮部分旅行團未能在期限內付諸執行，為維護旅客與旅行業者的權益，政府決定自6月1日以前，已經規劃的所有旅行團都可以繼續執行，未來會視狀況滾動檢討，讓相關政策符合觀光業與旅客的最大利益。
對此，卓榮泰說，在昨天行政院會通過之前，有跟業者做相關討論，也取得初步的理解，「我希望6月1日開始，國人可循已經申請的團的管道，去做旅遊活動」。
卓榮泰提到，希望業者能夠好好規劃未來暑假的旅遊活動，只要非常順暢而且旅遊品質能得到國人肯定，行政院一定會按照實際執行情況，適時滾動性檢討。
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