金子半之助蕎麥麵新品上市 冷熱兩吃清爽又開胃

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金子半之助表示，蕎麥麵是由蕎麥種子加工製成的蕎麥粉，搭配麵粉與水製作而成的茶色麵食。因為蕎麥麵營養豐富，是低GI食物，日常食用對身體健康有一定的功效，所以十分受到日本人喜愛，在江戶時代更贏得「四大美食天王」美譽。「四大美食天王」分別是壽司、鰻魚飯、天婦羅及蕎麥麵。
金子半之助特選蕎麥麵搭配天婦羅，推出一系列新品「天婦羅搭明太子蕎麥冷麵定食」。業者嚴選天婦羅及新鮮明太子，冷沾麵主要是用柴魚高湯、淡口醬油，佐以黃檸檬、山葵、蘿蔔泥、青蔥搭配入味，無論顏色或風味相對濃郁但口感清爽。
另「炸蝦蕎麥麵咖哩丼飯」，以雙主食概念端上桌，有冷沾麵及熱咖哩飯，讓人吃得開胃又滿足。「櫻花蝦蕎麥麵定食」嚴選櫻花蝦、日本舞菇、鳳尾蝦等酥炸天婦羅，搭配特別研製的熱沾湯品。「牛肉蕎麥麵雙饗丼」同樣以雙主食概念，特選牛五花佐以熱湯麵搭配天婦羅組合，牛肉的湯汁豐郁香醇，口感層次豐富。
胃口小的消費者，可以選用「海老天蕎麥麵」，特選鳳尾蝦搭配冷沾麵，健康輕食新選擇。蕎麥麵煮後浸泡冰塊水讓麵條更有嚼感，將Q彈爽口的特製蕎麥麵，或沾入熱湯或涼爽醬汁，熱湯、泠沾各有風味。
歡慶端午佳節，06/01(六)起凡任點一組300元起主餐，加價59元即享有鱚魚乙份(原價199元)，售完為止。夏日炎炎，消費者不妨依照喜好點選，可以吃出盛夏最清爽的幸福滋味。