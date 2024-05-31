白襪創隊史百年尷尬紀錄！近7戰在主場都輸球　主帥砲轟球隊表現

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今年開季白襪創下百年隊史最爛戰績，開季15場比賽僅拿2勝，當時Pedro Grifol還認為沒有問題，並說：「放輕鬆打球，享受比賽，球員不必把一切攬在自己肩上，我們應該做為整支團隊一起調整。」沒想到，白襪開始輸不停，在28日輸給藍鳥後，成為大聯盟最快40敗的球隊。
白襪在2021年曾奪下美聯中區冠軍，當年白襪看到亞特蘭大勇士，在菜鳥球員打出好表現後，就馬上奉上延長合約綁住球員，白襪也效法勇士，先是在2019年和當時還在小聯盟的Eloy Jiménez6年4300萬美元，隔年又和當時尚未登上大聯盟的Luis Robert簽下6年5000萬美元的合約，並以5年7000萬美元（約合台幣21億）的延長合約綁住Yoan Moncada。
白襪2大操作失誤 讓球隊難翻身
當年這3位球員都打出好表現，也讓白襪搖身一變成為美中強權，但近年這3位球員輪流進入傷兵名單，就算保持健康，成績也不太理想，另一個導致白襪戰績下滑的原因，就是聘請Tony La Russa擔任總教練，過時的觀念，導致Tony La Russa和子弟兵們產生代溝，Yermín Mercedes當年因違反潛規則，讓Tony La Russa大肆抨擊，進而導致Yermín Mercedes直接宣佈退休，雖後續歸隊但也找不回以往身手。
在休賽季放走王牌投手Dylan Cease和明星游擊手Tim Anderson後，白襪也正式進入重建，但手上沒有太多籌碼的白襪，要重返榮耀，可能還需要一段時間。