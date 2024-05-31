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《歌手》上演「中外大戰」！張韶涵拒絕回鍋原因曝　3點考量掀議

▲音樂節目《歌手2024》近來上演「中外大戰」，有粉絲直接當面問張韶涵能否來救場，卻被對方以3點考量拒絕了。（圖／張韶涵IG）
▲音樂節目《歌手2024》近來上演「中外大戰」，有粉絲直接當面問張韶涵能否來救場，卻被對方以3點考量拒絕了。（圖／張韶涵IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

大陸音樂節目《歌手2024》以不修音的現場表演為名，考驗歌手的演唱實力，開播以來討論度不斷攀升，近來更上演「中外大戰」，中國歌手明顯唱不贏外國歌手，引發網友熱議有哪些歌手能來救場，還有粉絲直接當面問張韶涵，卻被對方以3點考量拒絕了。

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▲張韶涵近年積極將事業重心轉往中國發展，也參與了不少中國的綜藝節目，擄獲許多粉絲的支持與喜愛。（圖／張韶涵IG）
▲張韶涵過去曾參加過《歌手2018》，出色的演唱功力在當時曾引發討論。（圖／張韶涵IG）
「當代流行音樂演唱天花板」亞當藍伯特（Adam Lambert）登場後，降調演唱〈Whataya Want From Me〉，堅強實力讓全場驚呆，中國歌手也首度出現危機，由於張韶涵過去曾參加過《歌手2018》，出色的演唱功力在當時引發討論，因此不少網友都希望她能夠回鍋，爭一口氣。

網友點名張韶涵、鄧紫棋、A-Lin、華晨宇、王力宏等人，還有粉絲直接在張韶涵的演唱會上喊：「那姐（那英）需要妳！」張韶涵聞言立刻表示：「不敢不敢不敢，他們都很棒」，有知名人士透露，張韶涵會拒絕參加《歌手》是有原因的，還揭開了其他歌手們的3點考量。

▲張韶涵演唱會造型挨酸太土。（圖／微博）
▲粉絲直接在張韶涵的演唱會上喊：「那姐（那英）需要妳！」（圖／微博）
第一，很多歌手已經成名，坐擁金山銀山，沒必要再去參加競賽節目；第二，目前《歌手》是燙手山芋，外國歌手強勢來襲，跟他們拚命吃力不討好，輸了還可能遭網友砲轟；第三，《歌手》不修音的直播模式極具挑戰性，連楊丞琳都會現場大走音，參賽歌手必須要承受極大壓力。

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