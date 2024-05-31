北市西寧國宅要拆了！爆多起詭異墜樓案、「猛鬼大樓」將走入歷史
台北市萬華區西寧南路上的「西寧國宅」，因過去發生過多起墜樓命案，且靈異現象層出不窮，與北市中山區的「錦新大樓」並列「猛鬼大樓」。由於西寧國宅建築結構老舊，加上補強效益不高，台北市政府決定將其拆除，並將於2026年興建新的社會住宅，屆時這處「猛鬼大樓」也將走入歷史。
記者林盈君／綜合報導
據了解，「西寧國宅」分為A、B兩棟，內部結構複雜如迷宮，又因年久失修逐漸無人居住，管線老舊及漏水等問題，讓大樓內部宛如廢墟一般。而「西寧國宅」引人矚目的，是過去曾發生多起輕生案件，詭異的是，很多墜樓者都不是當地居民，而是前來輕生的外地人，使得「西寧國宅」有「猛鬼大樓」之稱。
近期最著名的，莫過於2021年，網紅MC姐於國宅5樓跳樓輕生，雖然事後大樓管委會也嘗試加強安全措施，但依舊持續發生憾事。而「西寧國宅」於2026年將拆除，期望新建的社會住宅，能提供民眾更加安全的居住環境。
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