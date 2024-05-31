立法院總質詢一定要穿西裝？他曾短袖T恤配卡其褲進場 下場曝光
行政院長卓榮泰今（31）日首度到立法院施政報告並備詢，立法院長韓國瑜日前要求立委，應穿著正式服裝進議場，不能穿球鞋與牛仔褲。今天雖有少數立委仍穿牛仔褲、球鞋，維持個人裝扮，不過多數立委仍都盛裝開會。行政院官員部分，勞動部長何佩珊今也是穿牛仔褲。但歷年最休閒的裝扮，當屬前政委張景森，曾穿著短袖T恤就進議場。
記者何哲欣／台北報導
2008年5月，馬政府剛上任，當時的總統馬英九力推節能減碳，行政官員都配合穿短袖襯衫。當時的行政院長劉兆玄到立院備詢，雖穿短袖襯衫，但仍搭上西裝外套。不過輪到當時立委盧秀燕質詢時，盧秀燕要求劉揆脫西裝宣示節能，但立刻遭主席台上的院長王金平制止，認為應尊重國會。
盧秀燕與王金平一度僵持不下，讓衣裝脫到一半的劉兆玄很尷尬。不過因王金平很堅持，盧秀燕只好退讓，劉兆玄也穿上西裝外套。
到了2016年5月，當時的行政院長林全首度率內閣到立法院備詢，當時的政委張景森，就曾在臉書說，說台灣天氣太熱了，應該要把短褲和夾腳拖訂為台灣的正式穿著，而張景森也以身作則，到議場時只穿T恤，配上淺色卡其褲，在閣員中顯得相當突兀。
張景森說，「要控制冷氣溫度，服裝就要輕便」。不過當時的立法院長蘇嘉全說，「官員備詢，服裝還是該有基本禮儀」，疑似暗批張景森。到了下午，張景森就加上長袖的襯衫，但仍非西裝。張景森低調解釋，是議場太冷。