黃仁勳「罕見合體兒女」被捕捉！全家爆買台灣味　兄妹輝達職位曝

台菜夜宴供應鏈夥伴幾乎全到！黃仁勳：未來會持續在台灣投資

▲黃仁勳表示，自己很看好台灣供應鏈前景，未來會持續在台投資。（圖／擷取自輝達YouTube直播）
▲黃仁勳表示，自己很看好台灣供應鏈前景，未來會持續在台投資。（圖／擷取自輝達YouTube直播）

記者鄭妤安/台北報導

輝達執行長黃仁勳來台，一舉一動皆成媒體關注焦點。他於昨（30）日晚間邀請各大台灣科技CEO赴松山區的餐廳用餐，名單一出，幾乎所有的供應鏈夥伴都到齊，黃表示，自己很看好台灣供應鏈前景，未來會持續在台投資。

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繼與台積電創辦人張忠謀夫婦、聯發科董座蔡明介、廣達董座林百里等大老闆們聚餐、逛夜市之後，黃仁勳昨（30）日作東，邀請和碩董事長童子賢、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠等人，齊聚在台北市松山區「磚窯古早味」用餐。

連續兩日的夜宴，幾乎所有的供應鏈夥伴都到齊，除了上述大老外，還包括英業達總經理蔡枝安、雲達科技總經理楊麒令、中華電信董事長郭水義有都陸續出現於現場。

黃仁勳昨日再度被大批粉絲與媒體圍繞，他表示，台灣科技業CEO在全球名列前矛，他們都是他近30年的合作夥伴，「我們正進入一個科技擴展的AI新時代，台灣是AI供應鏈中心」，並指出在享用晚餐的同時，也為科技擴展的新時代做好準備。

當記者問及「對於往後跟台鏈大廠的合作關係，將如何發展」，他強調，自己看好台灣供應鏈的前景，未來自己會持續在台灣投資。

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