「台灣為何詐騙多？」柯文哲怒嗆：王義川就是活生生例子
民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目上公開提到，透過手機訊號定位，能夠分析出在立法院外群眾與民眾黨519活動的個資，並觀察與之前太陽花群眾是否重疊等。此話一出遭質疑民進黨監控人民、個資外洩疑慮。對此，民眾黨主席柯文哲今（31）日痛批，「這種個資外洩，不就是今天台灣詐騙多的原因嗎？」民眾黨一定要提出嚴正抗議，呼籲王義川說清楚資料哪裡來。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨立院黨團上午舉行晨會，柯文哲在會後接受聯訪。媒體問王義川自爆手機訊號比對青鳥行動、519遊行，是否有違法監控問題？柯文哲說，王義川的事件是一個要嚴肅面對的問題，沒想到在民進黨統治之下的台灣「警總復辟」，柯文哲質疑，他的資料從哪來？還有一點，現在三大電信公司都說沒這回事，沒有賣給他。
柯文哲說，現在連國安局長蔡明彥都出來講說，「我們拿不到」，一個民進黨的黨官，可以拿到國安局長拿不到的東西，今天這是王義川一定要出來面對的，這就是為什麼台灣詐騙這麼多，很清楚的，他用不知道什麼不當手法拿到個資，這種個資外洩，不就是今天台灣詐騙多的原因嗎？
柯文哲痛批，今天台灣人民最痛恨的不就是詐騙？「今天王義川就是一個活生生例子，告訴我們為什麼今天台灣詐騙那麼多，這件事 以民眾黨立場來講，我們的聚會活動，來參加活動的人被電信監控，民眾黨一定要提出嚴重抗議，王義川一定要出來說明。」