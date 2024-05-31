被蔣萬安屬意接北市警局長卻落空 方仰寧首發聲：長官自有考量
警政署30日傍晚宣布，台北市警察局長遺缺將由副署長李西河接任，據悉，內政部原本給北市府2個名單，一是警專校長方仰寧，另一人是警政署副署長李西河，原本方仰寧呼聲最高，也是台北市長蔣萬安屬意人選，但最後卻是大出意外。對此，方仰寧31日上午也發出聲明表示，對於警察的人事，長官自有適當的考量規畫安排，盼外界不要再議論紛紛。
記者王德蓉／綜合報導
台北市原警察局長張榮興在520升任警政署長後，北市警察局長人選懸缺近一週；據悉，台北市長蔣萬安原本屬意圈定的人選，是曾擔任中正一分局長的方仰寧，但警政署30日晚間卻公布由警政署副署長李西河接任，蔣萬安認為說好的「你開名單履歷，我來決定」，卻被內政部擺了一道，外界也認為內政部不尊重地方首長的選擇。
對此，方仰寧也發出聲明，他表示，有關台北市政府警察局人事案，首先謝謝大家的關心，恭喜並祝福李西河局長。對於警察的人事，長官自有適當的考量規畫安排，希望外界不要因此而再議論紛紛，因為這些都不利於警察內部的團結。
方仰寧說，由衷感謝支持愛護他的各級長官及同仁，至於對他提出批評建議的各界，他也要表示感謝並虛心的檢討精進。他指出，警察是行政中立的執法公務人員，維持合法政權的正常憲政運作，在他個人職責立場認為，這是警察責無旁貸的工作，如果做的有不周延的地方，他也會虛心的檢討改進。
方仰寧指出，現階段他會全力做好警察基層教育工作，重視台灣警察專科學校學生的學、術科及品德教育，使每一位警專畢業的同學都能因紮實的教育訓練成為合格、優秀有能力安全執行任務的警察、消防及海巡人員。