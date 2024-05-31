國會改革三讀他傷最重！黃國昌獨自坦了所有砲火　成果卻歸國民黨

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數據分析結果發現，雖然傅崐萁與黃國昌的好感度（P／N值）分別為0.25、0.24差距不大，但相較傅崐萁只收到4.2萬則左右負面聲量，黃國昌的負面聲量高達14.9萬則，是傅崐萁負面聲量的3.5倍。黃國昌光是負面聲量的則數，就已經遠遠超過傅崐萁個人的11.1萬則總聲量，可以說獨自「坦」了大部分砲火。傅崐萁的好感度約0.24，反而在審議法案期間提升了一些，完全沒有因為近期爭議受到影響。
TPOC認為，在修法前後，民眾黨整體的好感度維持在0.27，國民黨的好感度則由0.34成長到0.41，主要原因是，國民黨聯合民眾黨向過去8年完全執政的民進黨「報仇」，一吐過去兩屆國會的怨氣，有效提升藍營支持者們的士氣，將掌聲全部灌給國民黨，唯獨黃國昌一人扮演吸收砲火的角色，一人受累，換來國民黨（還不是所屬的民眾黨）沾光。
此外，網路數據還意外揭露一個有趣的發現，黃國昌在這段時間積極當「直播主」，在議場內部全程直播，時不時與藍營明星立委同框入鏡，「下班」回家還繼續直播與反修法方進行攻防，均為藍營添加彈藥，把黃國昌推向風口浪尖，但支持國會改革的網友們，普遍又會將修法的「成功」桂冠歸給國民黨。
TPOC說，國會改革相關法案已經三讀，但緊接而來的還有行政院覆議、大法官釋憲等戰場，以及「立法院調查權」引發廢除監察院的討論，傅崐萁拋出成立「特偵組」查弊等議題。對比民眾黨主席柯文哲已公開表態反對特偵組，黃國昌個人動向似乎仍曖昧不明，倘若他繼續與藍營「越走越近」，不維持民眾黨立委的主體性，也不釐清自己與傅崐萁的關係，恐怕批評聲浪只會越來越多。