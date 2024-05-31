台北最陰「西寧國宅」！老婦裸身墜電梯井懸案、知名網紅墜樓輕生

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據傳，過去曾有一名老兵住在西寧國宅，某天外出忘了帶鑰匙，嘗試攀爬外牆卻不慎摔死，從此大樓開始不安寧。2004年間，一名老婦在西寧大樓裸身墜電梯井身亡，至今仍是懸案，找不出婦人死亡原因及動機。而進駐坐鎮的派出所，員警也曾遇到半夜被冷醒，睡在床上頭腳被旋轉180度，讓警方也大感無奈。至此之後，「西寧國宅」就被稱為「猛鬼國宅」、「猛鬼大樓」、「台北最陰大樓」等。
「西寧國宅」屋齡約30多年，1樓為市場，2樓至4樓是公務機關跟商場，5樓到16樓則為市府出租國宅，住戶約480戶，每月租金落在5000元左右，租戶大多是老人及弱勢族群。但據了解，自該名老兵墜樓死亡後，國宅之後每年平均至少發生6起命案，至今已超過30人死亡。為解決這一系列問題，管委會也採取了措施，如在天井處設置安全網、加高女兒牆等，甚至舉辦大型法會，但無奈的是，依舊有人到國宅輕生。
2021年4月間，知名網紅MC姐因感情問題，於西寧國宅5樓墜樓輕生，讓「西寧國宅」再度引發關注。如今「西寧國宅」將於2026年拆除，期望新建的社會住宅，能提供民眾更加安全的居住環境。
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