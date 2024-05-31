福建赴馬祖踩線團突喊卡！交通部喊話「歡迎態度不變」會盡力協助
行政院宣布已規劃和攬客的旅行團，在6/1後仍可繼續出團，但未全面解除禁團令，目前仍禁止攬客。而原定6/10有中國福州赴馬祖踩線團，昨（30）日晚間宣布喊卡延期。對此，交通部表示，歡迎踩線團前來馬祖考察態度不變，待對方時間確定將盡力協助辦理。
記者魏妤庭／台北報導
中國日前宣布將開放福建民眾可到馬祖旅遊，福州旅遊協會踩線團原定6/10到馬祖，但在行政院宣布已規劃、攬客旅行團6/1後仍繼續出團，未全面解除禁團令，目前仍禁止攬客消息一出後，福州旅遊協會便發函宣布延後赴馬祖。
交通部表示，有注意到相關訊息，據媒體報導應是端午連假期間，對岸業者量能狀況延後，但仍歡迎其前來馬祖考察的態度不變，待對方時間確定後，也會盡力協助辦理。
交通部長李孟諺今在立法院受訪時也表示，行政院長昨日在院會對外宣布拍板定案，之前已成團或規劃初團，6/1後仍可出團確保旅客與旅行業者權益，不會在6/1後不能出團。至於業者反彈配合禁團令未依規定攬6月後的團，等於變相處罰好學生，他則表示，旅行業者已規劃或已組團成立的，現階段還是可以繼續出團，相關認定觀光署會從寬彈性認定，確保旅客與旅行業者權益。