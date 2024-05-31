明年過年放9天假！2025行事曆搶先看 「3天以上連假」有6個爽放
2025行事曆搶先看！2024已經來到五月底，接下來即將進入6月，端午節連假也將會是今年的最後一個3天以上連假，然而明年2025的行事曆最近已經開始掀起討論，雖然行政院人事行政總處（人事總處）尚未正式公布，不過還是可以稍微推估，預計明年的假別有115天，其中過年有9天連假機會，整年度3天以上連假則是有6個之多。
記者張嘉哲/綜合報導
根據2025年行事曆推測，2025年3日以上連續假期一共會有6個，包括農曆春節（1/25～2/2）、228紀念日（2/28～3/2）、清明連假（4/3～4/6）、端午連假（5/30～6/1）、中秋連假（10/4～10/6）、國慶連假（10/10～10/12）。
而大家最關心的補班日問題，2025可就好解了！因為6個連假當中，只有1月27日禮拜一為小年夜，因此當天非常有可能彈性放假，而補班日可能會規劃在下一週的2月8日禮拜六，其他的連假幾乎都是剛好卡到週一、週五，或者是國定假日在週末，補到週一、週二多放，因此都不需要補班，推測明年補班應該還是只有一天，上班族不用太擔心！
2025正式版行事曆再等等！行政院人事總處6月底前會公布
而上述的資訊，基本上是直接看明年的日曆所推算，民眾可以提前安排出國行程等等，不過根據「政府機關調整上班日期處理要點」部分規定，行政院人事總處會在每年6月30日之前，公告隔年政府機關辦公日曆表，但有特殊情形時，得予延後於8月31日前公告，因此民眾最快6月就能夠確定2025行事曆。
值得一提的是，明年的國定假日時間卡的非常剛好，有特休的民眾可以妥善運用！像是2025的中秋節剛好是10月6號禮拜一，而同一週10月10號國慶日禮拜五也放假，等於如果只要請特休10月7號至10月9號，三天連續假期直接變成9天，對於要出國的人來說，真的非常便利呢！