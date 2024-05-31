影／才酸大谷翔平「沒貢獻」！下一刻他開轟　直接打臉大都會主播

快評／灰狼淘汰！Anthony Edwards暴露技術弱點　還有學費要繳

▲明尼蘇達灰狼西區決賽1：4被淘汰，球隊主將Anthony Edwards潛力十足，但還有很多方面需要去進步，他需要提升自己的投籃水準，並學習Luka Doncic在面對包夾時的處理球能力。（圖／美聯社／達志影像）
▲明尼蘇達灰狼西區決賽1：4被淘汰，球隊主將Anthony Edwards潛力十足，但還有很多方面需要去進步，他需要提升自己的投籃水準，並學習Luka Doncic在面對包夾時的處理球能力。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

1：4，明尼蘇達灰狼在西區決賽G5以103：124在主場難堪地被達拉斯獨行俠打爆淘汰，球隊主將Anthony Edwards在今年季後賽成為聯盟一顆正在燃起的新星，但西決的殘酷戰局卻說明了他還有很多方面需要去進步，其中最主要的就是如何提升自己的投籃水準，並學習Luka Doncic在面對包夾時的處理球能力，讓未來在碰上擁有頂尖護框者的球隊時，依然能夠主宰比賽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
獨行俠有護框能力出色　Edwards遭到限制

在5月底時，灰狼一度被認為是總冠軍大熱門，最終卻是在西區決賽被完全壓制，遭到淘汰。這一輪系列賽灰狼遭遇到攻防兩端的問題，在防守方面，顯然獨行俠和金塊是完全不同的球隊模型，4屆DPOY得主Rudy Gobert是出色的內線護框球員，但他不是Bam Adebayo和Anthony Davis這種全能長人，可以直接換防到外線，所以當他在擋拆情況中面對Doncic和Irving這種頂尖後衛時，他反而會成為被打點針對的弱點。灰狼整個系列賽幾乎都選擇不輕易換防，但在面對4打3的情境中，獨行俠轉移球做得非常出色，讓他們得到大量外線空檔以及籃下空接機會

灰狼擁有出色的外線防守者，但是在如今的季後賽中，越來越強調對位球員在身材和運動能力上的適配性，Jaden McDaniels對Doncic來說太瘦了，相比上一輪對上Luguentz Dort，他可以用身材寬度和力量取得出手空間，而Anthony Edwards肩負球隊進攻重任，讓他全場領防Kyrie Irving實在消耗太大了。

▲Anthony Edwards在西區決賽面臨很大的挑戰，當他衝擊禁區時，協防的獨行俠長人有足夠的體型和爆發力影響他的出手，禁區變成「禁飛區」。（圖／美聯社／達志影像）
▲Anthony Edwards在西區決賽面臨很大的挑戰，當他衝擊禁區時，協防的獨行俠長人有足夠的體型和爆發力影響他的出手，禁區變成「禁飛區」。（圖／美聯社／達志影像）
而對明尼蘇達來說，更艱鉅的挑戰在進攻端，獨行俠在交易截止日後得到了Daniel Gafford，這讓球隊在場上能始終擁有兩名擁有208公分以上、封蓋能力出色的長人在禁區，這讓依賴Edwards切入突破破壞、製造進攻機會的灰狼打得很不舒服。

一項數據就很好的說明了這一點：在上一輪面對Nikola Jokic和Aaron Gordon鎮守、缺乏嚇阻力的禁區，Edwards場均切入13.4次，命中率高達58.7%；而這一輪則是場均切入20.5次，命中率僅有29%

由於獨行俠內線能給予協防壓力，Derrick Jones Jr.就可以積極的前壓，影響Edwards的跳投，前者是一名運動能力完全不輸他的防守者，這一輪Edwards被限制到場均只有23.8分，雖有8.3次助攻，但個人出手效率卻不理想只有40.2%，三分球命中率34.6%。

Edwards和Towns被Doncic和Irving比下去　球星成色決定西決勝負

灰狼二當家Karl-Anthony Towns是一名不穩定得得分手，主要依賴自己的跳投，在這一輪他面對身型較小的P.J. Washington，他攻擊內線的表現並不理想，場均只有17.5分，35.8%的投籃命中率。今晚儘管Towns和Edwards全場38投19中、拿下56分，已經打出不錯的表現，但對比Doncic和Irving全場49投28中，共拿下72分，差距還是不小，這一輪勝負分野真的就是球星成色。

G5上半場，灰狼兩節發生9次失誤，被獨行俠投進9記三分球，讓他們在第三節初一度落後超過30分，比賽實際上已經結束。

突然之間，灰狼在外界的輿論中，從擊敗衛冕軍、前途光明、透過一筆出色交易扭轉局面的爭冠球隊，變成陣容仍然有許多問題，且看起來並不好解決的一隻掙扎的季後賽球隊。

真實情況可能介於兩者之間，Edwards已經證明自己是球星胚子，灰狼擁有一名有潛力成為聯盟門面的頂級攻防水準的球星。但是球隊薪資狀況和未來可操作空間並不是太多，Towns可能就是這支球隊第二好的球員，Gobert則是這支球隊的先發中鋒，他們都有自身的弱點，而球隊必須證明能夠克服它。

▲灰狼隊Karl-Anthony Towns的三分球，比下獨行俠主將東契奇（Luka Doncic）讓獨行俠以100:105落敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲灰狼隊Karl-Anthony Towns作為球隊二當家進攻表現並不穩定，他是否能夠提升強攻能力，將是灰狼可否進一步往前走的關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

李亦伸專欄／獨行俠 Irving、Doncic兩神無解　灰狼兩個致命細節

獨行俠124：103戰勝灰狼！Doncic狂砍36分　生涯首度打進總冠軍戰

美國男籃可以打全場了！灰狼Edwards遭淘汰　夢之隊僅差2人就到齊

獨行俠利多！Lively高機率在關鍵G5歸隊　Doncic讚影響力巨大

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生