快評／灰狼淘汰！Anthony Edwards暴露技術弱點　還有學費要繳

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在5月底時，灰狼一度被認為是總冠軍大熱門，最終卻是在西區決賽被完全壓制，遭到淘汰。這一輪系列賽灰狼遭遇到攻防兩端的問題，在防守方面，顯然獨行俠和金塊是完全不同的球隊模型，4屆DPOY得主Rudy Gobert是出色的內線護框球員，但他不是Bam Adebayo和Anthony Davis這種全能長人，可以直接換防到外線，所以當他在擋拆情況中面對Doncic和Irving這種頂尖後衛時，他反而會成為被打點針對的弱點。灰狼整個系列賽幾乎都選擇不輕易換防，但在面對4打3的情境中，獨行俠轉移球做得非常出色，讓他們得到大量外線空檔以及籃下空接機會。
灰狼擁有出色的外線防守者，但是在如今的季後賽中，越來越強調對位球員在身材和運動能力上的適配性，Jaden McDaniels對Doncic來說太瘦了，相比上一輪對上Luguentz Dort，他可以用身材寬度和力量取得出手空間，而Anthony Edwards肩負球隊進攻重任，讓他全場領防Kyrie Irving實在消耗太大了。
而對明尼蘇達來說，更艱鉅的挑戰在進攻端，獨行俠在交易截止日後得到了Daniel Gafford，這讓球隊在場上能始終擁有兩名擁有208公分以上、封蓋能力出色的長人在禁區，這讓依賴Edwards切入突破破壞、製造進攻機會的灰狼打得很不舒服。
一項數據就很好的說明了這一點：在上一輪面對Nikola Jokic和Aaron Gordon鎮守、缺乏嚇阻力的禁區，Edwards場均切入13.4次，命中率高達58.7%；而這一輪則是場均切入20.5次，命中率僅有29%。
由於獨行俠內線能給予協防壓力，Derrick Jones Jr.就可以積極的前壓，影響Edwards的跳投，前者是一名運動能力完全不輸他的防守者，這一輪Edwards被限制到場均只有23.8分，雖有8.3次助攻，但個人出手效率卻不理想只有40.2%，三分球命中率34.6%。
Edwards和Towns被Doncic和Irving比下去 球星成色決定西決勝負
灰狼二當家Karl-Anthony Towns是一名不穩定得得分手，主要依賴自己的跳投，在這一輪他面對身型較小的P.J. Washington，他攻擊內線的表現並不理想，場均只有17.5分，35.8%的投籃命中率。今晚儘管Towns和Edwards全場38投19中、拿下56分，已經打出不錯的表現，但對比Doncic和Irving全場49投28中，共拿下72分，差距還是不小，這一輪勝負分野真的就是球星成色。
G5上半場，灰狼兩節發生9次失誤，被獨行俠投進9記三分球，讓他們在第三節初一度落後超過30分，比賽實際上已經結束。
突然之間，灰狼在外界的輿論中，從擊敗衛冕軍、前途光明、透過一筆出色交易扭轉局面的爭冠球隊，變成陣容仍然有許多問題，且看起來並不好解決的一隻掙扎的季後賽球隊。
真實情況可能介於兩者之間，Edwards已經證明自己是球星胚子，灰狼擁有一名有潛力成為聯盟門面的頂級攻防水準的球星。但是球隊薪資狀況和未來可操作空間並不是太多，Towns可能就是這支球隊第二好的球員，Gobert則是這支球隊的先發中鋒，他們都有自身的弱點，而球隊必須證明能夠克服它。