獨行俠124：103戰勝灰狼！Doncic狂砍36分　生涯首度打進總冠軍戰

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首節雙方比分激烈拉鋸，而隨著Luka Doncic手感逐漸發燙，連續投進兩顆超大號三分，獨行俠拉出一波12：0的攻勢，反觀灰狼方面進攻熄火，Doncic首節11投8中，三分球6投4中，單節狂砍20分，首節打完，獨行俠35:19取得16分領先。
第二節Kyrie Irving開局連拿6分，而Derrick Jones Jr.、P.J. Washington輪流在三分線開火，幫助獨行俠將領先差距拉開至22分，第二節剩下2分24秒時，Dereck Lively II頭部遭Naz Reid重擊，隨即退場治療，所幸並無大礙，Naz Reid也被吹罰一級惡意犯規，第二節末段，獨行俠又拉出一波15:2的攻勢，半場結束，獨行俠69：40領先灰狼。
第三節獨行俠持續拉開比分，一度將領先擴大至33分，而灰狼進攻手感回溫Anthony Edwards接連投進三顆三分，Karl-Anthony Towns單節拿下15分，第三節打完灰狼73：95落後獨行俠。
獨行俠再闖總冠軍賽 挑戰隊史第2冠
末節Luka Doncic和Kyrie Irving持續開火，在剩下3分鐘時，比賽進入垃圾時間，雙方都將主力球員替換下場終場獨行俠就以124：103擊敗灰狼，系列賽4：1拿下西區冠軍，晉級總冠軍戰，將對上塞爾提克。獨行俠將繼2011年之後再闖總冠軍賽，挑戰隊史第2冠。
本場比賽Luka Doncic首節就砍下20分，全場22投14中，拿下36分10籃板5助攻，Kyrie Irving27投14中，貢獻36分4籃板5助攻，灰狼方面Anthony Edwards18投10中拿28分，Karl-Anthony Towns28分12籃板。