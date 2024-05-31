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獨行俠124：103戰勝灰狼！Doncic狂砍36分　生涯首度打進總冠軍戰

▲Luka Doncic西區決賽G5打出「超神」表現，全場貢獻36分10籃板5助攻，率隊以124:103擊敗灰狼，以4:1拿下系列賽，闖進總冠軍賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲Luka Doncic西區決賽G5打出「超神」表現，全場貢獻36分10籃板5助攻，率隊以124:103擊敗灰狼，以4:1拿下系列賽，闖進總冠軍賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

NBA西區冠軍戰G5在今（31）日上演，明尼蘇達灰狼在主場迎戰達拉斯獨行俠，系列賽目前由獨行俠取得3勝1敗的聽牌優勢，面對關鍵一戰，Luka Doncic打出「超神」表現，首節三分球6投4中砍下20分，全場貢獻36分10籃板5助攻，Kyrie Irving也挹注36分5助攻，兩人共計拿下72分，終場就以124：103擊敗灰狼，以4：1拿下系列賽，收下西區冠軍，晉級總冠軍戰將對上塞爾提克，總冠軍戰將在台灣時間6月7日進行首場比賽。

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獨行俠首節就拉開分數　G5打爆灰狼

首節雙方比分激烈拉鋸，而隨著Luka Doncic手感逐漸發燙，連續投進兩顆超大號三分，獨行俠拉出一波12：0的攻勢，反觀灰狼方面進攻熄火，Doncic首節11投8中，三分球6投4中，單節狂砍20分，首節打完，獨行俠35:19取得16分領先。

第二節Kyrie Irving開局連拿6分，而Derrick Jones Jr.、P.J. Washington輪流在三分線開火，幫助獨行俠將領先差距拉開至22分，第二節剩下2分24秒時，Dereck Lively II頭部遭Naz Reid重擊，隨即退場治療，所幸並無大礙，Naz Reid也被吹罰一級惡意犯規，第二節末段，獨行俠又拉出一波15:2的攻勢，半場結束，獨行俠69：40領先灰狼。

第三節獨行俠持續拉開比分，一度將領先擴大至33分，而灰狼進攻手感回溫Anthony Edwards接連投進三顆三分，Karl-Anthony Towns單節拿下15分，第三節打完灰狼73：95落後獨行俠。

獨行俠再闖總冠軍賽　挑戰隊史第2冠

末節Luka Doncic和Kyrie Irving持續開火，在剩下3分鐘時，比賽進入垃圾時間，雙方都將主力球員替換下場終場獨行俠就以124：103擊敗灰狼，系列賽4：1拿下西區冠軍，晉級總冠軍戰，將對上塞爾提克。獨行俠將繼2011年之後再闖總冠軍賽，挑戰隊史第2冠。

本場比賽Luka Doncic首節就砍下20分，全場22投14中，拿下36分10籃板5助攻，Kyrie Irving27投14中，貢獻36分4籃板5助攻，灰狼方面Anthony Edwards18投10中拿28分，Karl-Anthony Towns28分12籃板。


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