鴻海小股東盼股價衝到500元、憂心夏普未來？劉揚偉這樣說

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有小股東關心鴻海AI伺服器之外，還有哪些AI應用可以受惠？劉揚偉指出，三大智慧平台（智慧製造、智慧電動車與智慧城市）與算力中心都是鴻海布局AI伺服器之外，AI相關的動力。至於跟輝達還有哪些合作？劉語帶保留，只說會有更多合作，陸續會在下周COMPUTEX展期中透露。
另外，國際政治局勢詭譎，電動車市況不佳，小股東想知道鴻海如何因應？劉揚偉表示，這對鴻海來說反而有利，因為電動車現況不好，但未來一定會好，因為它是新能源的車，新能源方向不變，現在只是暫時性調整，對新進者鴻海來說是好事，因為現有的競爭對手，因現況而緩慢下來，讓鴻海可以有更充分的時間來準備。
至於電動車是否因貿易壁壘受到影響，劉揚偉認為世界工廠在汽車業不太可行的，因為太大、太重、運輸成本高，之前大部分都是當地製造，這是這個產業本身就有的特質，因此鴻海以BOL當地製造的概念來規劃是非常契合的，像是美國俄亥俄州與東南亞都有這樣的準備，這都在鴻海預期中。
另外，有日本小股東憂心夏普的未來？劉揚偉指出，目前鴻海只能夠從大股東的角度來協助與提醒夏普的經營團隊，不過今年6月下旬夏普股東會會有新的董事與經營團隊會形成，預期新一屆的董事與經營團隊上，鴻海會扮演更積極的角色。
劉揚偉指出，當初夏普做面板有時機上的原因，當時選擇面板沒有錯也有好成績，後來市況轉變，夏普應變不及，因此做了一些處置，但原本擔心的部分現在反而變成優點，因為夏普之前做面板簽了電力長期合約，但如今擬轉型成AI數據中心，充足的電力反而變成優勢，未來夏普陸續會有新的合作項目公布，而這些也會讓夏普股東們振奮，請大家拭目以待。