再解鎖新國家！星宇航空「台北-雅加達」9/1正式飛航、即日起開賣
再解鎖新國家！星宇航空自9/1起從台北飛往印尼首都雅加達，每週二、三、五、六、日等5班次往返，從台北往雅加達早上8點10分出發、雅加達飛台北下午1點半出發，以新世代客機A321neo執飛，座位數共188個，包含商務艙8個、經濟艙180個，即日起正式開賣。
記者魏妤庭／台北報導
星宇航空表示，雅加達身為印尼首都，為當地經濟、政治、文化中心，而且鄰近台商聚集的第4大城萬隆。因特殊群島環境被譽為千島之國，殖民歷史演化出的多元文化在此融合出專屬的獨特風貌以及景點，如獨立紀念碑廣場、雅加達大教堂、舊城區Kota Tua等都是必訪之處。舉世聞名的還有其豐富的自然景觀，壯觀的白色火口湖和度假天堂千島群島都位於雅加達近郊，適合在旅程中安排一到兩天的放鬆行程
星宇航空表示，此次開闢的新航點台北-雅加達航線，可使亞洲航網更加綿密。除了造福頻繁往來兩地的台商及移工外，搭配洛杉磯、舊金山，以及今（2024）年8/16開航的西雅圖3條長程航線，將為北美、東南亞間的跨太平洋旅客提供更安全舒適體驗。
此外，星宇航空表示，目前共飛航25條航線，航空機隊也持續擴張，有13架A321neo、4架 A330neo及5架A350-900，共22架航機。