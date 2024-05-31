川普口出狂言「若中國犯台將轟炸北京」！顧立雄：不斷挑釁是中國
美國媒體報導，美國前總統川普近日在募款活動上又口出狂言，揚言如果在他任期內俄羅斯入侵烏克蘭，他會轟炸莫斯科以作為回應；若中國犯台，他也揚言對北京發動攻擊，並嗆中國是喪心病狂。對此，國防部長顧立雄今（31）日表示，他沒有看到完整的演講內容，不適合評論，但也強調在印太地區不斷挑釁的是中國。
記者呂炯昌／台北報導
行政院長卓榮泰今日率內閣成員到立法院施政報告，並備詢。媒體詢問川普揚言「若中國犯台將轟炸北京」，並嗆中國是喪心病狂，顧立雄會前受訪表示，他現在至少收到的訊息，是一個沒有完整的演講內容，是一個去脈絡化的內容，不知道他要表達到底是如何，不適合在這時間加以回應。
顧立雄說，「至於你提到中國喪心病狂，我們都很清楚，印太地區不斷挑釁的是中國，中國如果停止挑釁，就能維持台海跟印太和平。」
根據國安局報告，中共軍演恐趨常態化，顧立雄則說，大家都是國安團隊的一份子，尊重並同意國安局的判斷，國軍重要的是，每次面對軍演時要妥適應處是國軍的責任，也從中國軍演得到經驗，得到相關經驗，增強我方戰備與戰力。
媒體問，有學者稱中共藉環台軍演測試美日台的底線，顧立雄回應，尊重每位不同學者、相關退役人士講法，但我方主要關切中共軍演過程中，其意圖為何，以及過程中的威脅如何妥適應處。國安局已經說明，這是恫嚇、認知戰、法律戰，將台海內水化等，國軍藉由軍演也吸取經驗、加強應處能力。