台南年底取消「機車二段式左轉」！眾眼睛都亮了：全台灣都該跟上
台南鄉親騎機車快要不用二段式左轉了！台南市去年試辦兩線道不強制「二段式左轉」及「圓環開放機車直行」的政策頗有成效，獲得機車族大讚。日前台南市議會進行市政總質詢時，又提及此事，台南市長黃偉哲則回應，會視過去執行成效以及民眾反映情況，目標在今年底全面取消單向兩車道禁行機車以及強制二段式左轉，讓不少機車族拍手認同：「全台灣請跟上台南」。
記者張嘉哲/綜合報導
台南市議會日前進行市政總質詢，市議員朱正軒質詢時建議：「應該全面取消單向兩車道禁行機車與強制兩段式左轉，可以解決最困難的交通問題。」對此，市長黃偉哲也聽取市議員的建言，點頭表示一定會傾聽市民意見以及過去執行成效評估，預計以今年底前全面開放為目標。
台南去年就試辦「不強制二段式左轉」！下半年朝全面開放前進
事實上，台南去年10月底就陸續分批在原台南市區6區及永康區、仁德區、歸仁區與關廟區共10區，開放16條路段試辦兩線道不強制二段式左轉，許多機車族反應相當不錯，目前預計下半年針對原台南市6區、永康區、仁德區及歸仁區等尚待開放的36條路段，採一次性全面開放。
交通局指出，開放路段上也有許多路面必須更新的工程，像是原本內線道有「禁行機慢車」標字即不再繪設，相關標線、標誌調整以2024年底全數完成為目標，至於其它行政區及公路局權管的省道路段，也將逐步展開盤點工作。
消息曝光後，不少網友紛紛轉貼至PTT、社群上討論：「麻煩全台跟上偉哲好嗎？二段式左轉真的超級沒必要」、「偉哲走在最前面造福機車族！讚爆給予肯定」、「二段式左轉真的超沒必要的，台南真的讚」、「請全台灣都跟上這項政策！非常的棒又方便」、「觀念正確，剩下的就是人民的思維與習慣要逐漸跟上腳步」、「我就是每天騎在試辦的路上，直接左轉真的太方便了！」