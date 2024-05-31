楊丞琳IG終於發文！一看「只有5個人留言」 背後動手腳原因曝光
39歲楊丞琳日前參戰《歌手2024》才表演2首歌、錄製2集Live節目就被淘汰，加上表態支持兩岸統一，正反兩極評論充斥她的官方IG，昨（30）日楊丞琳相隔10天發布新貼文，被發現只有5條留言，原來是悄悄設定留言人數上限。
記者楊穎軒／綜合報導
楊丞琳20日在IG發聲感謝來看天津演唱會的粉絲，3天後在微博轉發大陸官媒《央視》反台獨貼文，「中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國的懷抱」，IG湧入對她人身攻擊等謾罵字句。昨天深夜，楊丞琳釋出提前幫閨密陳妍希慶祝40歲生日的照片，以及生活和工作照，「祝陳妍希明天生日大快樂，也祝所有雙子座的朋友們，生日快樂！週六演唱會合肥見！」
不過楊丞琳該篇貼文吸引3.1萬人按讚，留言人數除了陳妍希回覆「Love ya」，只有零星4個人，寫下：「太漂亮了」、「終於等到了丞琳再發月度生活碎片！我們後天合肥見，準備好為姐暖壽啦！也祝妍希生日快樂，好姐妹友誼久久～」與她過去動輒千條留言數起跳的情況相差甚遠，仔細一看才發現楊丞琳開啟限制留言人數的功能。
距離上一次楊丞琳限制留言人數是在2022年9月，當時她因為在節目上說「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，其實吃海鮮是奢侈的在那（台灣）」引發爭議，直到隔年4月宣布在台北小巨蛋舉行演唱會，才解除留言人數上限。