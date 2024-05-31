考試院長正副院長出爐！考試委員爆黑馬　民眾黨推薦他擔任

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蕭美琴指出，她受命組成考試委員審薦小組，廣徵適格人才，並從專業團體、學者專家、政黨、政府部會的推薦人選，提出建議名單給賴清德參考，她要代表賴清德感謝審薦委員的付出。她說，賴清德考量人事安排重質不重量，決定依照最低法定人數提名考試委員。
蕭美琴表示，賴清德決定人選除了專業性與代表性外，也強調要提升考試委員來自文官體系的比例，重視配提名人的行政資歷、參與國家考試的工作經驗，及公共行政及法律的專業素養，這些專業範疇都與考試院範疇息息相關。
周弘憲曾擔任銓敘部部長、保訓會主委，兼任退撫基金管理委員會及監理委員會主任委員，並曾擔任行政院人事行政局局長，長期歷練與考試院業務相關之機關首長職務，均具有傑出表現；此外，他同時也具有常任文官資歷及律師證照。
據指出，賴清德認為，周弘憲歷練完整，非常適合領航考試院業務持續革新，也是他決定院長提名人選最主要的考量。
許舒翔服務於考選部的8年期間，完成了多項重要業務改革，包括加速建置電腦化考場、公務人員考試減科、建構離島特考制度等，並在疫情期間靈活應變調度，讓國家考試順利辦理完成。
考試院副院長必須擔任高普考的典試委員長，並負責主持各項政策與法案的審查會，據指出，賴清德認為，許舒翔對各項國家考試業務的熟悉，以及8年考試院運作的參與，將可以駕輕就熟，是最適當的副院長人選。
7名委員背景名單如下：
邱文彥是資深海洋學者，作育英才無數，曾任環保署副署長、立法委員，兼具學術研究與公職實務歷練；邱文彥具海洋治理與環境永續專業，涵養國際觀視野，對台灣邁向海洋國家，著力甚深，對海洋委員會的成立，亦有重大貢獻，未來希望借重其專業學養與前瞻視野，協助國家考選、培訓優秀人才。
鄧家基現年68歲，現任國際水利環境學院副執行長，美國加州大學洛杉磯分校土木工程博士，其長期於地方服務，曾任台北市議員、新北市環保局局長及台北市副市長等職務，展現帶領所屬解決問題、完成任務之優異能力。
鄧家基擁有土木工程、環境保護專業，並具有文官資歷和環境工程技師證照，是考試院所需要的專業人才，以其對地方治理與公務人力管理的豐富經驗，擔任考試委員，定能協助考試院推動相關業務革新。
王秀紅現年67歲，現任考試委員，美國德州大學奧斯汀分校護理哲學博士，曾任行政院衛生署副署長、高醫大副校長及台灣護理學會理事長；具有護理師證照，曾獲得國內外許多護理師專業獎項的肯定，長期深耕護理教學研究與公共衛生領域。
王秀紅在本屆考試委員任期中，積極推動護理師考試電腦化測驗及增辦考試，為因應護理師人力短缺，亦主導「教、考、用」跨域協調，與衛福部、教育部及各大專院校充分合作。王秀紅的專業，對負責醫事人員證照考試的考試院至關重要，續任第14屆考試委員，也將有助經驗傳承。
呂秋慧現年65歲，銓敘部前常務次長，中國文化大學市政學系法學士，其為考試院出身的優秀文官，生涯幾乎都在銓敘部服務，曾任特審司、銓審司及法規司司長，公職歷練完整。近年銓敘部多項重要法制研修，包含公務人員陞遷法及公務員服務法等，其均扮演了關鍵角色。
呂秋慧具有人事行政專業，熟稔相關法制與考試院運作，並富有參與審議保障救濟案件的實務經驗，文官生涯表現備受肯定，此次獲得提名擔任考試委員，也代表總統對文官體系人才的重視。
柯麗鈴現年64歲，現任最高檢察署檢察官，並代理法務部司法官學院院長，英國倫敦大學法律碩士，其擔任檢察官多年，具備法律專業；另因擔任司法官學院院長，熟悉司法人員培訓進修法制與實務，並曾參與考試院推動法律專業人員考訓新制的工作，亦曾參與行政救濟實務，瞭解公務人員保障業務。
柯麗鈴為資深檢察官背景，將有助於考試院辦理司法官、律師、司法人員、調查局等特考的品質，能與司法實務經驗結合，補充最優質人力。
黃東益現年61歲，國立政治大學公共行政學系專任教授，美國德州大學奧斯汀分校政治學博士，其長期從事公共政策及數位治理之教學與研究，除擔任考試院文官制度期刊主編、考銓資料研究中心委員外，也協助許多中央和地方政府推動法規、參與式預算和開放資料等工作。
黃東益擁有公共行政之學術背景，與考試院業務性質高度相關；具備政府數位治理專業，近年協助考試院數位轉型，更多次參與國家考試的典試與命題，以及文官訓練講座，相信能夠對文官制度的持續精進，有極大的幫助。
伊萬．納威女士現年58歲，賽德克族，現任考試委員，國立政治大學民族學博士，曾任台灣原住民文教基金會執行長、原民會政務副主任委員，對原住民族族語復振及文化教育深具使命，曾參與歷史正義與原住民轉型正義相關政策推動。
伊萬熟悉原民事務專責機關運作，以及原住民族特考的辦理，並富有綜理國家考試典試經驗，任內也積極關心政府部門友善生養環境的建構，其續任考試委員，相信能對精進原住民族文官人力發展，持續提供貼近族群需求的專業貢獻。