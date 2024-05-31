台北周末去哪玩？關渡、大稻埕碼頭貨櫃市集秒出國　美食亮點公開

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台北水利處參考「大稻埕碼頭貨櫃市集」成功案例，最新打造的「關渡碼頭貨櫃市集」在5月21日正式，不僅能欣賞關渡的水岸風情，還有大家逛市集最愛的美食攤位，像是漢堡、沖繩飯糰、義大利麵、韓式炸雞、鰻魚飯、熱狗堡等異國好食，再到手沖咖啡、精釀啤酒等飲品，每個貨櫃屋都有不一樣的味蕾體驗。
此外，水利處未來預計會與航運業者合作，推出往返關渡碼頭和大稻埕碼頭的定時航班，盡情享受淡水河畔的夕陽景緻和自然樣態。進一步打造「一日遊行程」以串連大稻埕碼頭貨櫃市集、迪化商圈、百年媽祖廟「關渡宮」、北投溫泉等景點，成為北部人放假行程安排的新選擇。
關渡碼頭貨櫃市集資訊
📍地址：台北市北投區知行路360-1號
📍營業時間：周一至五16:00-22:00；周六、日12:00-22:00
📍粉絲專頁：https://www.facebook.com/Guandu.wharf
📍關渡碼頭景觀噴泉噴水時間：6到9月 每日19:00-22:00
🔴大稻埕碼頭貨櫃市集
充滿異國氛圍的「大稻埕碼頭貨櫃市集」也是周末約會出遊的好去處，只要穿過大稻埕碼頭5號水門就到了。現場有數十家異國美食攤位，不論是金色三麥、炭烤雞排、日式小吃或是串燒等通通有，在河岸邊享用風味料理、消暑冰飲，將淡水河景第一排盡收眼底。還可搭乘「藍色水路」悠遊淡水河，欣賞河岸風光，還能看到水面上繽紛燈飾的倒影。
而台北人期待已久的「2024大稻埕夏日節」日期也終於確定了！將在7月17起連續25天正式登場，４場煙火秀確定將在每周三晚間舉行，浪漫煙火搭配河岸風光，美到讓人目不轉睛。周末可安排白天騎單車、暢遊河濱公園，晚上再逛大稻埕碼頭貨櫃市集，嘗鮮異國美食，度過難忘的夏日約會。
關渡碼頭貨櫃市集資訊
📍地址：台北市大同區民生西路底（5號碼頭）
📍營業時間：周一至五16:00-22:00；周六、日12:00-22:00
📍粉絲專頁：https://www.facebook.com/M.DaDaoCheng
📍「2024大稻埕夏日節」煙火秀場次：7/17、7/24、7/31、8/10