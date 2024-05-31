日本女高中生「登Google Maps街景」突爆紅！變超強迷因全網瘋傳

台北周末去哪玩？關渡、大稻埕碼頭貨櫃市集秒出國　美食亮點公開

▲關渡碼頭貨櫃市集新登場，河畔美景加14攤異國美食，還有加大版「景觀噴泉」，讓人一秒就有出國感。（圖／翻攝戀戀水綠臺北水利臉書）
▲關渡碼頭貨櫃市集新登場，河畔美景加14攤異國美食，還有加大版「景觀噴泉」，讓人一秒就有出國感。（圖／翻攝戀戀水綠臺北水利臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

周末就要來了！準備帶女友、家人去哪玩？台北市全新的「關渡碼頭貨櫃市集」登場，河畔美景加韓式炸雞、沖繩飯糰等14攤異國美食，還有加大版「景觀噴泉」，襯著夕陽漫步河岸吹吹風，再大啖美食，讓人一秒就有出國感。也別忘了台北貨櫃市集始祖的「大稻埕碼頭貨櫃市集」，《NOWnews今日新聞》整理台北2大貨櫃市集旅遊資訊與亮點，帶讀者一文掌握。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🔴關渡碼頭貨櫃市集

台北水利處參考「大稻埕碼頭貨櫃市集」成功案例，最新打造的「關渡碼頭貨櫃市集」在5月21日正式，不僅能欣賞關渡的水岸風情，還有大家逛市集最愛的美食攤位，像是漢堡、沖繩飯糰、義大利麵、韓式炸雞、鰻魚飯、熱狗堡等異國好食，再到手沖咖啡、精釀啤酒等飲品，每個貨櫃屋都有不一樣的味蕾體驗。

此外，水利處未來預計會與航運業者合作，推出往返關渡碼頭和大稻埕碼頭的定時航班，盡情享受淡水河畔的夕陽景緻和自然樣態。進一步打造「一日遊行程」以串連大稻埕碼頭貨櫃市集、迪化商圈、百年媽祖廟「關渡宮」、北投溫泉等景點，成為北部人放假行程安排的新選擇。

▲關渡碼頭貨櫃市集有沖繩飯糰、韓式炸雞、精釀啤酒等14家異國美食攤位。（圖／翻攝戀戀水綠臺北水利臉書）
▲關渡碼頭貨櫃市集1樓有公共用餐區，攤位2樓也有座位區，可遠眺河景。（圖／翻攝戀戀水綠臺北水利臉書）
關渡碼頭貨櫃市集資訊
📍地址：台北市北投區知行路360-1號
📍營業時間：周一至五16:00-22:00；周六、日12:00-22:00
📍粉絲專頁：https://www.facebook.com/Guandu.wharf
📍關渡碼頭景觀噴泉噴水時間：6到9月 每日19:00-22:00 

▲關渡碼頭加大版「景觀噴泉」，6月到9月每天晚上7點到10點都會上演噴水秀。（圖／翻攝戀戀水綠臺北水利臉書）
▲關渡碼頭加大版「景觀噴泉」，6月到9月每天晚上7點到10點都會上演噴水秀。（圖／翻攝戀戀水綠臺北水利臉書）
🔴大稻埕碼頭貨櫃市集

充滿異國氛圍的「大稻埕碼頭貨櫃市集」也是周末約會出遊的好去處，只要穿過大稻埕碼頭5號水門就到了。現場有數十家異國美食攤位，不論是金色三麥、炭烤雞排、日式小吃或是串燒等通通有，在河岸邊享用風味料理、消暑冰飲，將淡水河景第一排盡收眼底。還可搭乘「藍色水路」悠遊淡水河，欣賞河岸風光，還能看到水面上繽紛燈飾的倒影。

▲大稻埕碼頭貨櫃市集有數十家異國美食攤位，不論是金色三麥、炭烤雞排、日式小吃或是串燒等通通有。（圖／翻攝Google評價）
▲大稻埕碼頭貨櫃市集有數十家異國美食攤位，不論是金色三麥、炭烤雞排、日式小吃或是串燒等通通有。（圖／翻攝Google評價）
而台北人期待已久的「2024大稻埕夏日節」日期也終於確定了！將在7月17起連續25天正式登場，４場煙火秀確定將在每周三晚間舉行，浪漫煙火搭配河岸風光，美到讓人目不轉睛。周末可安排白天騎單車、暢遊河濱公園，晚上再逛大稻埕碼頭貨櫃市集，嘗鮮異國美食，度過難忘的夏日約會。

▲大稻埕碼頭貨櫃市集2樓座位區可遠眺河岸美景。（圖／翻攝大稻埕碼頭貨櫃市集臉書）
▲大稻埕碼頭貨櫃市集2樓座位區可遠眺河岸美景。（圖／翻攝大稻埕碼頭貨櫃市集臉書）
關渡碼頭貨櫃市集資訊
📍地址：台北市大同區民生西路底（5號碼頭）
📍營業時間：周一至五16:00-22:00；周六、日12:00-22:00
📍粉絲專頁：https://www.facebook.com/M.DaDaoCheng
📍「2024大稻埕夏日節」煙火秀場次：7/17、7/24、7/31、8/10

▲「2024大稻埕夏日節」煙火秀場次為7/17、7/24、7/31、8/10。圖為2023大稻埕夏日節煙火秀畫面。（圖／台北市水利處提供）
▲「2024大稻埕夏日節」煙火秀場次為7/17、7/24、7/31、8/10。圖為2023大稻埕夏日節煙火秀畫面。（圖／台北市水利處提供）

「大港開唱」市集攻略！100多攤美食　排隊豬舌飯、老茶行霜淇淋

獨／Popeyes炸雞一來店租瘋漲1倍　驚人金額公開！房東10年賺狠了

黃仁勳「台菜夜宴」13供應鏈伙伴！名單、菜色曝　選店2理由公開

獨／黃仁勳科技天團再訪鄒記食舖　見鄰桌美食家「這一味」眼睛亮

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代