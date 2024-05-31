指縫都是血！5歲兒悶在校車內11小時亡　越南媽媽在台灣工作

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據悉，娃娃車抵達幼稚園後，司機打開車門讓學童與負責接送的教師自行下車，便將車子停在校門口。太平市公安局表示，教師在教室裡點名並將學童照片上傳到學校系統，當下就發現陳家輝缺席，但未通知家屬。直到下午5點30分，陳家輝的舅舅到校接他，卻到處都找不到，老師告知他陳家輝沒來上學，舅舅聽到後馬上去找校車，果然在校車上找到陳家輝。
陳家輝在密閉的車廂內困了將近11小時，且當天室外高溫達攝氏35度，車廂內至少多出10度，太平省綜合醫院表示，陳家輝到院前已經死亡，警方驗屍後，遺體被送到太平市殯儀館。陳家輝的63歲外婆丁氏姮（Dinh Thi Hang）知情後多次哭到昏厥，由於陳家輝的爸媽離婚，他的媽媽為了賺錢養家來到台灣工作，陳家輝從小便由外婆拉拔長大。
外婆回憶事發當天陳家輝在家裡喝完一瓶牛奶，把另一瓶牛奶放在包裡準備帶去學校，她陪著孫子上校車，沒想到這竟成了天人永隔的最後一面。外婆提及孫子十分聰敏好學，最近還主動說想學國際象棋和英語，沒想到再也來不及完成學業。
陳家輝同學的家長回憶當天來接小孩時，看到一群人將校車圍住，接著看到一個男童的遺體從車內被抬出來。「遺體在駕駛座旁邊被找到，已無意識、全身發紫、口吐白沫，指尖與指甲縫都滲血。」
法醫判斷男童死因爲在高溫下因脫水和呼吸衰竭而死亡，而當天負責接送學童的教師方瓊英（Phuong Quynh Anh）遭逮捕，警方目前朝過失致死方向偵辦，由於這件事震驚越南社會，太平市公安局承諾將會追查到底。