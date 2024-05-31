中國終止ECFA產品關稅減讓 陸委會強烈譴責：相關責任由陸方負擔
中國國務院關稅稅則委員會今（31）日公布第二波中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）部分產品關稅減讓的公告。公告顯示將在6月15日起，中止134個原產於台灣進口商品的關稅減讓。中國國台辦發言人陳斌華表示，「賴清德當局頑固堅持『台獨』立場，拒不承認九二共識」，是中國進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的根本原因。陸委會主委邱垂正對此表達強烈抗議與不滿。
記者何哲欣／台北報導
民進黨立委吳思瑤今質詢此事，行政院長卓榮泰回應，第一要務是保護人民跟產業，並適時透過國際管道表達反對態度，也希望國際組織任何成員，不要隨便更改互動規則，才能在國際間取得衡平的地位。
邱垂正答詢說，中國無理、片面終止134項ECFA早收清單、關稅減讓，要表達強烈抗議跟不滿，相關後果應由陸方承擔，這種對台施壓、恐嚇的政治操作，只會扭曲兩岸經貿互利互惠發展方向、阻礙兩岸在國際產業架構的分工模式，讓兩岸經貿漸行漸遠、脫鉤斷鍊，相關責任應由陸方全部負擔。
邱垂正指出，陸方此舉不符合相關規範，呼籲還是要透過協商，針對兩岸貿易分歧，陸方應面對兩岸現實，去除政治障礙、務實溝通解決，才是對兩岸經貿最有利的方法。
至於業者受害情形，經濟部長郭智輝也表示，會針對目前狀況跟實際受傷害業者充分溝通，並協助轉移市場。