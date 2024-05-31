中市「垃圾換飛灰」？　議員痛批環保局

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林德宇指出，環保局要將「垃圾換飛灰」載回來台中置是黑箱作業，是否有要把外縣市的飛灰載回來台中放，有沒有這回事？飛灰穩定物回來台中之後，要怎麼處理？
環保局長陳宏益表示，環保局一直嘗試在跟各縣市做互惠合作的工作，至於大家各其所需是在哪一方面，這個部分是還沒有定案。台中還是有一些室內空間也可以暫存。
林德宇說，依照今年4月18日環保局在定期會提出「台中市每年爐渣與飛灰處理方式、成本分析及未來規劃」專案報告，目前后里焚化爐的飛灰穩定化物是放到霧峰掩埋場，而霧峰掩埋場預計112年年底飽和。既然已經要飽和，居然還可拿外縣市飛灰回來放？市府環保局這份專案報告根本騙人、寫假的，才過一個月，就要把外縣市的飛灰載回來放，這就是藐視議會，不只是藐視大里霧峰的鄉親，更是一份藐視台中市議會的專案報告。
林德宇說，2021年環保局為了霧峰掩埋場活化預算要解凍，他和李天生議員在大會中強力要求環保局對霧峰掩埋場重啟活化，包括飛灰置放，要講清楚說明白。當時的報告，從頭到尾環保局都沒有說要拿外縣市的飛灰回來放，議會有允許把外縣市的飛灰拿回來放嗎？環保局現在的做法，真的是得寸進尺。
林德宇表示，飛灰放置在霧峰，霧峰位於烏溪上游，下游包括霧峰、烏日，甚至左岸的草屯、芬園，水質都會受到影響。他質疑環保局，竟然就大大方方跟外縣市交易「我的垃圾給你，你的飛灰給台中」，不行這樣吧？
林德宇強調，如果說飛灰的置放像環保局長所說的無害、無毒，那為何還要用不透水布打底？民眾沒有那麼專業，但環保局都知道要把飛灰堆置的時候，要用不透水布，就表示這東西還是有安全疑慮。
林德宇要求，環保局要講清楚、說明白，不能拿垃圾換重金屬的汙染物回來，台中市環保局每年要花2億元預算，花錢把台中焚化爐所產生的飛灰載去外縣市處理，現在環保局卻又很大方，把別的縣市的飛灰拿回來，沒有這個道理吧！就台中市民，尤其是霧峰，外埔的鄉親，完全沒辦法接受。
環保局長陳宏益表示，飛灰是一個固化物，看起來像混泥土塊，在還沒有固化之前，就先做了溶出試驗；固化之後，會再做一次溶出試驗，底部要放不透水布，如果能夠室內的話更好。事實上處理方式有很多元，飛灰的再利用，目前國內各個技術也都在突破，也有在尋求飛灰的再利用，環保局沒有完全照專案報告裡面處理。