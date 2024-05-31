影／Luka Doncic帶隊晉級、飆髒話嗆場邊球迷！史努比狗狗笑了　

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Doncic嗆球迷 史努比狗狗笑了
這場比賽第三節7分54秒時，Doncic面對灰狼防守球員Jaden McDaniels要到犯規還進算，讓獨行俠領先來到36分，當下他立刻朝著場邊嘴巴不安分的觀眾噴髒話，宣洩心中的情緒。
這時候鏡頭帶到了史努比狗狗，不清楚Doncic是否就是在和他對噴垃圾話，但看起來這位嘻哈傳奇人物很享受這場比賽和這次的交流，臉上帶著笑意。史努比狗狗是湖人的忠實粉絲，今年湖人在首輪被丹佛金塊給淘汰出局，他曾多次表示欣賞Anthony Edwards無畏的性格，今天應該是到場支持灰狼延長戰線。
史努比狗狗本名 Calvin Cordozar Broadus Jr.，是音樂界的超級偶像，他熱衷觀賞NBA比賽，並且是湖人隊的鐵桿球迷，常常出現在場邊，與很多球員都認識，早已成為NBA球賽特別的場邊背景。
Doncic和Irving是NBA最好的後場「雙槍」？
在18歲帶隊贏得歐洲聯賽，並拿下MVP後，Doncic開啟了自己的NBA生涯，他在2018年選秀大會上以第3順位被選中後，就備受聯盟關注和期待。生涯早期他就已經收穫許多個人榮譽，也曾帶隊在2022年打進到西區決賽，如今終於在Kyrie Irving的輔佐下突破西區，闖進總冠軍賽。
在西區決賽的出色表現後，有人開始討論Irving和Doncic是NBA史上最偉大的後場「雙槍」組合。對此，獨行俠隊總教練Jason Kidd感嘆表示：「有一個討論是：『這是NBA歷史上最好的後場嗎？』這種說法真的很酷。」
獨行俠隊的工作還沒完成，他們還有4場比賽要贏，不能失去注意力。畢竟灰狼在擊敗金塊之後，也曾獲得了外界很高的讚譽，但最終遭到淘汰卻也讓他們得到比以往都要多的質疑。