台鐵公司化新氣象！除EMU3000型 9月起全面更新列車「座椅枕巾」
交通部台鐵局於今（2024）年元旦正式公司化，改制為國營台灣鐵路股份有限公司，司為展現公司化後新氣象，台鐵今（31）日表示，除了EMU3000型除外，其餘列車將於9月下旬起陸續更新列車座椅枕巾，提供搭車旅客更優質的服務品質。
記者林莞茜／綜合報導
台鐵指出，本次枕巾設計理念係運用新自強號EMU3000城際列車流動線條、寧靜美感外型元素，融入簡約的創新設計，同時參考美學設計概念，整體色調採用沉穩的灰色，並將白色的台鐵LOGO置於枕巾下方，取代舊有枕巾色彩繽紛的設計概念。
台鐵表示，本次列車座椅枕巾的更新，除期許提升台鐵企業形象外，也能為乘客帶來乾淨、美觀、舒適的搭乘體驗，讓每一次旅程都充滿輕鬆和愉悅。
台鐵今年公司化後，日前公開首月損益表，1月營收25億2636萬5504，與去年同期相比年增率4%；台鐵委託雄獅旅遊營運的觀光列車「鳴日號」和「藍皮解憂號」也傳出好消息，截至去年底，整體營收突破新台幣1億元。雄獅旅遊表示，相當看好今年軌道觀光營收，除鎖定國內軌道觀光外，再加上日本、瑞士、美加等觀光列車，今年營收上看5億元，較去年成長25%。