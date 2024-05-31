毫無懸念！Luka Doncic全票當選西區決賽MVP　目標搶聯盟第一人

我是廣告 請繼續往下閱讀
Anthony Edwards在今年季後賽打出超群表現，被球迷譽為「喬丹」接班人，在打進西區冠軍戰後，Edwards和Doncic迎來正面對決，Doncic從系列賽第一場開始分別砍下33分、32分、33分、28分、36分，在個人表現方面完全力壓Edwards，接下來Doncic在總冠軍戰將對上Jayson Tatum和Jaylen Brown，Doncic將尋求總冠軍，力爭聯盟第一人稱號。
Irving+Doncic 史上最強「雙槍」？
Kyrie Irving和Luka Doncic的雙槍組合，在季後賽表現出色，幫助獨行俠在季後賽一路下剋上，挺進總冠軍戰，在西區決賽結束後，Doncic在今年季後賽合計已拿下489分、164籃板、150助攻、投進57顆三分球，成為NBA季後賽歷史首位得到164籃板、150助攻、投進57顆三分球的球員。
而Kyrie Irving今年季後賽場均繳出22.8分、5.2籃板、3.9助攻，命中率高達48.5，成為Doncic的最佳搭檔，而兩人在今日比賽同砍36分，僅次於1962年洛杉磯湖人的Elgin Baylor和Jerry West的38分，同時也是NBA歷史第三隊同時砍下30分，並晉級總冠軍戰的組合，接下來Kyrie Irving和Luka Doncic將在總冠軍戰對上Jayson Tatum和Jaylen Brown的「雙探花」組合，Irving、Doncic若能拿下總冠軍，將有望成為NBA最強「雙槍」。