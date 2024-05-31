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毫無懸念！Luka Doncic全票當選西區決賽MVP　目標搶聯盟第一人

▲達拉斯獨行俠以124:103擊敗灰狼，系列賽4:1淘汰灰狼，晉級冠軍戰，Luka Doncic在西區決賽繳出場均32.4分、9.6籃板、8.2助攻的表現，讓他以全票當選西區冠軍賽MVP。（圖／美聯社／達志影像）
▲達拉斯獨行俠以124:103擊敗灰狼，系列賽4:1淘汰灰狼，晉級冠軍戰，Luka Doncic在西區決賽繳出場均32.4分、9.6籃板、8.2助攻的表現，讓他以全票當選西區冠軍賽MVP。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

NBA美國職籃今（28）日進行西區決賽第5戰，此戰達拉斯獨行俠靠著Luka Doncic在首節砍下20分，全場砍下36分外帶10籃板5助攻，率領獨行俠以124:103擊敗灰狼，系列賽4:1淘汰灰狼，晉級冠軍戰，Doncic在西區決賽繳出場均32.4分、9.6籃板、8.2助攻的表現，讓他以全票當選西區決賽MVP，在本輪系列賽Doncic和Anthony Edwards正面對決，Doncic靠著超強個人能力比下Edwards，接下來對上塞爾提克的總冠軍戰，Doncic將力求擊敗塞爾提克，競爭聯盟第一人稱號。

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西決兩大球星對決　Doncic力壓Edwards

Anthony Edwards在今年季後賽打出超群表現，被球迷譽為「喬丹」接班人，在打進西區冠軍戰後，Edwards和Doncic迎來正面對決，Doncic從系列賽第一場開始分別砍下33分、32分、33分、28分、36分，在個人表現方面完全力壓Edwards，接下來Doncic在總冠軍戰將對上Jayson Tatum和Jaylen Brown，Doncic將尋求總冠軍，力爭聯盟第一人稱號。

▲ NBA達拉斯獨行俠雙星組合Kyrie Irving(左)和Luka Doncic(右)，有望成為史上最強二人組。（圖／美聯社／達志影像）
▲ NBA達拉斯獨行俠雙星組合Kyrie Irving(左)和Luka Doncic(右)，有望成為史上最強二人組。（圖／美聯社／達志影像）
 Irving+Doncic　史上最強「雙槍」？

Kyrie Irving和Luka Doncic的雙槍組合，在季後賽表現出色，幫助獨行俠在季後賽一路下剋上，挺進總冠軍戰，在西區決賽結束後，Doncic在今年季後賽合計已拿下489分、164籃板、150助攻、投進57顆三分球，成為NBA季後賽歷史首位得到164籃板、150助攻、投進57顆三分球的球員。

而Kyrie Irving今年季後賽場均繳出22.8分、5.2籃板、3.9助攻，命中率高達48.5，成為Doncic的最佳搭檔，而兩人在今日比賽同砍36分，僅次於1962年洛杉磯湖人的Elgin Baylor和Jerry West的38分，同時也是NBA歷史第三隊同時砍下30分，並晉級總冠軍戰的組合，接下來Kyrie Irving和Luka Doncic將在總冠軍戰對上Jayson Tatum和Jaylen Brown的「雙探花」組合，Irving、Doncic若能拿下總冠軍，將有望成為NBA最強「雙槍」。

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