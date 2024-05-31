「3兆男」黃仁勳來台再掀熱潮 AI職缺成長達3%、這5大類最熱門
今（2024）年可說是AI元年，輝達執行長黃仁勳在3月GTC大會發表的機器人大軍及新款晶片，輝達股價更是在這段期間不斷向上攀升，市值逼近3兆美元，許多與其合作的台廠如台積電、廣達等，股價也跟著上漲。而AI帶動出口大增，也使台灣最新經濟成長率上看3.94%。有人力銀行指出，AI熱潮帶動相關職缺年增3%。
記者魏妤庭／台北報導
黃仁勳為了出席下週的台北國際電腦展（COMPUTEX），提前抵台，所到之處掀起一陣旋風，不僅到哪裡都有民眾跟隨要求合影，所享用的美食更被做成地圖流傳。最為人津津樂道的就是他應廣達董事長林百里邀約的私人聚會，台積電創辦人張忠謀、張淑芬夫婦、聯發科董事長蔡明介、台灣大董事長蔡明忠夫婦等聚餐，座上貴賓身價合計超過4兆，更被稱為兆元宴。
不僅如此，黃仁勳昨日宴請供應鏈廠商更是備受各界關注，包含鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢、緯創執行長林建勳、雲達總經理楊麒令等人都是座上賓。黃仁勳在現場對媒體表示，因為AI，使得IT產業進入新時代，將是台灣絕佳機會，台灣會持續位於全球科技業中心。
黃仁勳一席話也帶出AI對台灣半導體產業的影響有多大，根據主計總處最新公布的經濟成長率預測為3.94%，創下近3年來新高，主要原因在AI及高效能運算需求強勁，帶動出口大增。
而AI所帶動的不僅是經濟成長，也帶來了新的職缺，1111人力銀行公關經理曾仲葳分析指出，調查顯示有近9成企業對AI抱持正面態度，已有超過2成將AI應用融入公司作業流程中，其中轉型最快速的3大產業，包含資訊科技業、醫療業、金融業，這股轉型力道帶動相關職缺成長，幅度達到3成，包括大數據分析師、人工智慧工程師、演算法工程師、AI溝通師、資料科學家等，是目前最熱門的5大職缺。