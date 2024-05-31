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考試委員2國民黨籍！民眾黨推薦鄧家基　賴清德採納理由曝光

▲第14屆考試院長正副院長及7名委員名單出爐，其中鄧家基為民眾黨推薦。（圖／總統府YT）
▲第14屆考試院長正副院長及7名委員名單出爐，其中鄧家基為民眾黨推薦。（圖／總統府YT）

記者陳佩君／台北報導

副總統蕭美琴今（31）日公布第14屆考試院長正副院長及7名委員名單，其中在考試委員部分，民眾黨推薦台北市前副市長鄧家基擔任，引起外界關注，據悉，總統賴清德考量鄧家基兼具專業能力與實務經驗，也認為他對地方治理與公務人力管理的豐富經驗，因此是考試院需要的專業人才；此外，本屆考試委員被提名人當中，邱文彥、呂秋慧具國民黨籍，符合賴清德用人唯才、不分黨派的民主大聯盟理念，也符合賴清德本次提名三大目標。

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第13屆考試委員的任期將在今年8月31日屆滿，依照考試院組織法規定，賴清德必須在520就職後的第12日，也就是5月31日前，提名新一屆考試委員。據指出，考量考試院肩負提升公務人力素質以及健全文官體制運作的憲政職責，為審慎遴選考試委員，交接小組討論會商後，仍決定採行提名審薦程序，由前總統蔡英文核定設置提名審薦小組、副總統蕭美琴擔任審薦小組召集人，審薦作業過程，賴清德都有掌握。

基於專業性與業務嫻熟度考量，準總統賴清德將提名現任考試院副院長周弘憲出任院長、前考選部部長許舒翔出任副院長。考試委員部分，則提名中山大學榮譽講座教授邱文彥、台北市前副市長鄧家基、考試委員王秀紅、銓敘部前常務次長呂秋慧、最高檢察署檢察官柯麗鈴、政治大學公共行政學系專任教授黃東益、考試委員伊萬．納威Iwan Naw；值得關注是，鄧家基是由民眾黨推薦。

蕭美琴出席「第14屆考試院院長、副院長及考試委員被提名人介紹記者會」受訪時表示，考試院是國家重要憲政機關，持續穩定運作是讓國家穩定安定的重要基礎，今天提名的考試委員有不同黨派背景、有更多無黨無派專業人士，不管是否有政黨背景，都是符合專業性與代表性，而用人唯才的精神，是在國家文官體系及未來考試院各項業務運作，非常重要的運作與基礎。

據指出，被提名人鄧家基兼具專業能力與實務經驗，現任國際水利環境學院副執行長，為美國加州大學洛杉磯分校土木工程博士，擁有土木工程、環境保護專業；實務經驗部分，從台北市議員、新北市環保局局長到台北市副市長等職務歷練，具有文官資歷和環境工程技師證照，鄧家基對地方治理與公務人力管理的豐富經驗，展現其具備帶領所屬解決問題、完成任務之優異能力，是考試院所需要的專業人才。

此外，被提名人除了來自不同專業領域，政黨背景組成也非常多元。如鄧家基由民眾黨推薦，本屆考試委員被提名人當中，有兩位具國民黨籍，提名背後具體展現賴清德用人唯才、不分黨派的民主大聯盟理念，也符合賴清德本次提名三大目標：「提升不分黨派人才的多元性」、「強化與考試院專業的連結性」、「優化性別與族群的代表性」。

黨政人士提到，賴清德提名本屆考試院正副院長及委員有兩大特色，一是強調專業性、二是重視代表性。專業背景方面，被提名人分別來自不同的專業領域，包括人事管理、測驗、法律、公共行政、數位轉型、土木工程、醫事、生態保育與原民行政等，分布多元。

在代表性部分，被提名人選兼顧政黨與性別比例，性別比例計男性5人、女性4人，女性比例將近50%；政黨背景，2位具國民黨籍，1位是民眾黨推薦，其他6位都是無黨籍。

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