考試委員2國民黨籍！民眾黨推薦鄧家基　賴清德採納理由曝光

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基於專業性與業務嫻熟度考量，準總統賴清德將提名現任考試院副院長周弘憲出任院長、前考選部部長許舒翔出任副院長。考試委員部分，則提名中山大學榮譽講座教授邱文彥、台北市前副市長鄧家基、考試委員王秀紅、銓敘部前常務次長呂秋慧、最高檢察署檢察官柯麗鈴、政治大學公共行政學系專任教授黃東益、考試委員伊萬．納威Iwan Naw；值得關注是，鄧家基是由民眾黨推薦。
蕭美琴出席「第14屆考試院院長、副院長及考試委員被提名人介紹記者會」受訪時表示，考試院是國家重要憲政機關，持續穩定運作是讓國家穩定安定的重要基礎，今天提名的考試委員有不同黨派背景、有更多無黨無派專業人士，不管是否有政黨背景，都是符合專業性與代表性，而用人唯才的精神，是在國家文官體系及未來考試院各項業務運作，非常重要的運作與基礎。
據指出，被提名人鄧家基兼具專業能力與實務經驗，現任國際水利環境學院副執行長，為美國加州大學洛杉磯分校土木工程博士，擁有土木工程、環境保護專業；實務經驗部分，從台北市議員、新北市環保局局長到台北市副市長等職務歷練，具有文官資歷和環境工程技師證照，鄧家基對地方治理與公務人力管理的豐富經驗，展現其具備帶領所屬解決問題、完成任務之優異能力，是考試院所需要的專業人才。
此外，被提名人除了來自不同專業領域，政黨背景組成也非常多元。如鄧家基由民眾黨推薦，本屆考試委員被提名人當中，有兩位具國民黨籍，提名背後具體展現賴清德用人唯才、不分黨派的民主大聯盟理念，也符合賴清德本次提名三大目標：「提升不分黨派人才的多元性」、「強化與考試院專業的連結性」、「優化性別與族群的代表性」。
黨政人士提到，賴清德提名本屆考試院正副院長及委員有兩大特色，一是強調專業性、二是重視代表性。專業背景方面，被提名人分別來自不同的專業領域，包括人事管理、測驗、法律、公共行政、數位轉型、土木工程、醫事、生態保育與原民行政等，分布多元。
在代表性部分，被提名人選兼顧政黨與性別比例，性別比例計男性5人、女性4人，女性比例將近50%；政黨背景，2位具國民黨籍，1位是民眾黨推薦，其他6位都是無黨籍。