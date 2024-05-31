22歲Edwards季後賽紀錄比肩詹皇！不滿表現直言「灰狼不夠團結」
明尼蘇達灰狼在今（31）日NBA西區冠軍戰第5戰，以103:124不敵達拉斯獨行俠，系列賽1:4遭淘汰，無緣總冠軍戰，但陣中頭號球星Anthony Edwards在今年季後賽總計拿下441分、112籃板、104助攻，比肩「詹皇」Lebron James在2007年所創下的501分、161籃板、159助攻，兩人都是在22歲創下此紀錄，雖創下紀錄，但Edwards在賽後表示：「自己需要加強訓練，才能應對季後賽強度並走得更遠。」並直言球隊在西區冠軍賽根本沒有團結起來。
記者吳政紘/綜合報導
22歲Edwards創紀錄 仍不滿意表現
現年22歲的Anthony Edwards在今年季後賽繳出場均27.6分、7.0籃板、6.5助攻，16場比賽共計拿下441分、112籃板、104助攻，上一位在22歲的年紀，在季後賽拿下400+100+100的球員，是2007年的Lebron James。
雖在季後賽創下紀錄，但Anthony Edwards對於自己和球隊的表現並不滿意，在今日賽後接受訪問時說：「自己需要加強訓練，才能應對季後賽強度並走得更遠。」並直言球隊在西區冠軍賽根本沒有團結起來。
Edwards備戰巴黎奧運 目標是金牌
在季後賽被淘汰後，Anthony Edwards將前往參與美國男籃集訓，將在今年夏天和美國男籃前往巴黎奧運，在無緣NBA總冠軍後，奧運金牌將是Anthony Edwards接下來的目標。